亞洲金融風暴滿25周年之際，亞洲各國金融面的表現，再度出現緊張情勢。6月中旬的數據顯示，包括泰國、印尼、韓國、印度的外匯存底規模，都創下一至兩年的低位，馬來西亞更寫下2015年以來的最低水位，與此同時，以日圓為主的亞幣貶值幅度也相當可觀，引來「金融風暴再起」的憂慮，亞洲金融新情勢的發展，值得進一步探討。

1997年7月2日當天，泰國決定放棄固定匯率改採浮動匯率制，泰銖大幅貶值，一天之內，對美元匯價下修高達17％，之後發生骨牌效應，全亞洲各國幾乎無一倖免，引爆一場遍及全東亞的金融風暴。以一年的時間來看，貨幣最早重貶的泰銖跌了4成，受影響最大的印尼盾貶幅高達83％，原本堅守之後放手的新台幣，對美元匯價也下跌了23％，而取得中國人民銀行金援的香港，則是動用港幣近千億元，在股市、期市、匯市與金融大鱷索羅斯全面開戰，最後守住了聯繫匯率，付出的代價也極為可觀。

金融風暴發生在香港主權移交的次日，讓大陸方面「只高興了一天」，金融體系就進入戰鬥位置，由於人民幣也以穩住匯價為最高處理原則，加上力挺香港兩頭作戰，捍衛的相當辛苦；風暴並導致亞洲多國政權易主，韓國、泰國與印尼政府相繼倒台。

各國後來總結經驗，在金融面部分，得出一項極相似的結論：為了維繫金融穩定，有必要累積更豐厚的外匯存底。在此之前，國際上對於外匯存底存量的要求，多認為主要為支應國際貿易需求，因此維持3~6月的進口額水準即可，但新加入了穩定金融的需求，各國央行均開始大量累積外匯儲備，對金融危機可能反覆出現提高警覺，有必要準備更多銀彈，以備不時之需。以台灣來說，因為我們並非國際貨幣基金（IMF）的成員，一旦出現問題根本無法求援，比起其他各國更需要更充沛的準備。

25年過去了，目前的金融情勢不同於以往，尤其東協各國，這些年經濟成長多來自實質投資的增加，帶動貿易滾動成長，並非當年任由短期外資來去自如的脆弱體質，加上各國央行之後還歷經金融海嘯的洗禮，一波波衝擊精進了管理的能力。只是從目前各國匯率重貶、外匯存底銳減的情況來看，新危機仍持續對各國金融體質進行測試，企圖找到突破口，嚴陣以待之餘，當前金融情勢出現的新變化，需要密切關注。

首先要留意的，是中美兩強較勁由貿易戰提升為科技戰後，下一階段恐將以金融戰形式登場。持此看法者以香港學界為主，包括亞洲金融風暴時期的香港金管局總裁任志剛在內，認為香港金融產業雖度過反送中與疫情危機，但真正影響的變數，應是美方會不會將金融當武器，包括資本市場投資對中概股採取限制，以及限制以美元進行跨境結算等。

其次，風暴發生以來，以央行為首的金融體系，對於防弊的重視更甚於創新，拉開了與現實的距離。主管機關不願見到企業財務危機反覆出現，危及金融的穩定，因此持續推出各項監理措施，強化洗錢的管理。可是，如以穩定為最高處理原則，管得住金融機構，卻難以限制不斷想切入金融領域的新創企業。坦言之，政府部門對數位科技就算不排斥，對於參與推動其實興趣不高，但新型態的支付與數位貨幣發展，卻是一日千里，一旦之間差距愈拉來愈大，難保不成為未來的隱憂。

第三，不容忽視的是人民幣崛起的趨勢。引發亞洲金融風暴的導火線，一直以來，均有一種說法認為，與中國大陸的外匯改革有關，尤其1994年4月實施人民幣併軌，讓幣值一口氣驟貶50％，為後來各國跟進走貶埋下伏筆。此一說法或有爭議，但也反映人民幣動向對亞幣的影像不容小覷，觀察這20多年來，每當國際市場出現新的風吹草動，人民幣的表現往往相對堅挺，危機中展現其具有維持金融穩定的能力，也讓國際資金配置上有了新的選擇，例如新加坡，即對於人民幣離岸市場的發展不遺餘力，其國際化發展趨勢與商品的推陳出新，同樣不容忽視。