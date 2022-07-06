環顧全世界各國軍隊，無軍法審判及軍法官者， 實寥寥無幾，而中華民國卻無軍法審判及軍法官最為醒目。

「軍令」、「軍法」、「軍紀」是對軍隊領導統御不可或缺的有效工具。

1949年以來中華民國（台灣）一直面臨有戰爭的危險，而近3年來台海危機、更使台灣成為世界上最危險的地方。

台灣除了軍隊沒有軍法制度，同時又實行募兵制為主。軍缺兵源而又無軍法審判可管，是以倘若開戰，對國軍調度、管控可謂雪上加霜。

四面環海大患壓境的台灣，處境比以色列更危險。但以色列自1948年建國以來凡是18歲公民皆要參軍（即義務役），為期28個月（女姓），及32個月（男性），真可謂全民皆兵。再加上軍法制度，使以色列的軍隊在過去70年，成為中東地區不敗的勁旅。以色列為什麼這樣做，是因以色列人民有共同的族群意志，要保衛民族命脈和國家的生存及發展。

再以美國為例，美國在軍隊中設立一個獨立有效的軍法系統，同時有保護官、士、兵的獨立督察（Inspector General）系統。美國軍隊的特殊法律制度不論是承平時期或是烽火戰地，在國內外皆行之無礙，並有效執行，使美軍能維持良好的軍紀及戰力。

美國參眾兩院議員，曾提出修正提案，希望美軍在美國本土時，軍中的性騷擾案子，交由司法機構刑事法庭承辦。此修正案雖得到許多女權組織支持，但因侵蝕到指揮權的管轄，會削弱了軍隊指揮系統的效率，產生對軍隊體制與統御的副作用，因國會聰證會時，國防部強烈反對，修正案皆未被通過。

台灣取消軍法審判及廢除軍法官改由司法機關辦理，是因2013年洪仲丘案而引起，陸軍五四二旅洪仲丘下士不幸過世，實屬遺憾，但此案也不至於要憾動國本，延伸到國軍自黃埔建軍以來的軍法核心制度，軍法審判，使國軍軍法難以維繫，也會影響作戰時之戰力。

筆者曾請教一位退休的國軍四星上將，取消義務役年限、軍法審判及軍法官，對國軍士氣及戰力有無影響？他雙手一攤無耐的說：「現階段國軍在台灣是弱勢團體」。

2013年國民黨及民進黨立法委員在立法院，竟然輕率通過廢除軍法審判，也廢除軍法官，這些政客真不知國家的處境，而以軍事外行來干擾內行。

如今台海危機，蔡英文政府正大量購買武器軍備，並擬建立後備部隊，更要軍隊基層官、士、兵進行巷戰訓練，此一態勢呈現台海危機已相當嚴峻。前國防大學戰爭學院李志尭副院長曾撰文：「軍隊無軍法，即使滿手先進武器，也將虛有其表，毫無戰力。」

當國家有可能迅速面臨戰爭危機之際，呼籲立法院各黨派應積極的考慮修法，讓國軍恢復適當義務役年限，軍法審判及軍法官，此乃當務之急。（作者為前中國廣播公司總經理）

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