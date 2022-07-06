林智堅爆發出碩論「抄襲」的嫌疑，緊急滅火，敦請了中華大學及台灣大學的指導教授出面澄清、背書。這些教授一來為維護自己的形象，二來護犢心切，避重就輕，甚至混淆是非，其實才真正凸顯出當前學術界的一些弊端，如果說林智堅犯下了「抄襲」的大忌，理應聲討，則這些教授罔顧清譽、漠視學術倫理，其實是更應該譴責的。

中華大學的教授認為「林智堅有參與討論、問卷發放、回收及資料分析，他在碩論使用相關研究內容，教授們認為實屬合理合情」，表面上看來似乎振振有辭，實際卻是漏洞百出的。林智堅的論文，簡直就是整個挪移這些教授聯名發表的論文，是全篇照抄，豈僅僅是「相關研究內容」而已？這還能夠說是「合情合理」嗎？再說，只是有「參與討論」以及工讀生皆可完成的發放問卷、資料分析，就可以堂堂列入作者之林，這也未免太容易了吧？

他們還刻意強調，林智堅是曾經以「第二作者」身份「列名」發表論文的，因此等於是擷取自己的論著，豈能視為「抄襲」？依照學術慣例，碩士論文的確是可以在完成之前，先行在研討會上發表，而運用於碩論之中的；但問題在於，碩論是嚴格要求必須獨立完成的，其性質與可聯名發表的單篇論文不同。單篇論文既是聯名發表，則著作權分屬各人，豈能完全據為己有，徑將其內容當成是自己的碩論？這些教授都是學界中人，怎會不知其中道理？分明就是企圖混淆視聽，欺瞞非學界中的一般大眾。此例若開，只要教授願意「提攜」學生，將學生掛名於自己的論著中，學生就可大辣辣當成自己的研究成果，未來恐怕胡充混冒的「偽學者」將層出不窮，博士滿街走，碩士賤如狗，台灣學界會成什麼樣子，真的不敢令人想像了。

至於台大指導教授陳明通，則另爆秘辛，宣稱外界的誤解，是因余正煌的論文早出，林智堅晚成，所以懷疑其「雷同」處有「抄襲」的嫌疑；實際上是林智堅先寫完，將相關資料慷慨提供給余正煌的，這下子，情勢大為逆轉，「抄襲」者反成了「被抄襲」者。金蟬脫殼，反客為主，陳明通這一記妙著，不能說不是高明通達的了。

但是，這裡有幾個「不通」之處。首先，余正煌的論文是以林智堅競選市長為研究重點的，當然會需要當時相關的問卷調查資料，林智堅曾經提供給余正煌，這點余正煌在序文中已也已表達感謝。但是，這些問卷調查的設計，如果真是林智堅的「團隊」協力完成的，就絕對不能說是林智堅的「原創」，碩士論文能夠容許別人代為完成的嗎？這不成了「倩人代寫」？此不通之一。

其次，所謂「原創」之說，是根本不通的，僅僅「提供資料」，就可以當成「原創」，那隨便一個阿狗阿貓，都可以說是「原創」的了，天下還有這種道理嗎？

三者，即便援用同一資料，每個人的分析內容儘管可能大同小異，但無論如何也不可能大段、小段的文字，皆一模一樣到高達70%、80%的地步吧？兩篇雷同處如此之密集的論文，必然有一個是「抄襲者，不是林智堅，就是余正煌，那究竟是誰「抄襲」了誰？無論是誰「抄襲」，陳明通身為指導教授、口考委員，又怎能容忍這種大違學術倫理常規的事發生？這豈不證明了身為台大教授的陳明通，自己就犯了「學術不倫」的大問題？

四者，無論陳明通如何想用「李代桃殭」之計，將咎責歸諸於余正煌，而余正煌也極可能怵於新竹市長、國安局長的威勢，甚至可能願意「揹鍋」，承認自己的確是「抄襲」了林智堅的初稿，都無法改變余正煌論文先出，而林智堅論文晚發的事實。在學術界，論文的先後發表時序，是最重要的判斷是誰抄誰的標準，無論其私下有何秘辛、有何曲折，鐵板釘釘，就是無法狡辯的。更何況，林智堅的論文，明列著余正煌的參考書目，且有多處余正煌有注出處，而林智堅則忽略過去，在在足以證明是不可能出現先發的余正煌是「抄襲」林智堅的。鐵案如山，至此可以論定。

事實上，林智堅的論文究竟是如何完成的，不但林智堅自己心裡有數，就是民進黨內的人也心知肚明，知道一定會在未來的選戰中成為對手攻擊的焦點。因此，早在一週之前，就已先由綠媒發出所謂的「毀林三部曲」點出了其中關竅，事先打了預防針，還揚言國安局已經「介入」，欲以此產生「寒蟬效應」，壓住相關訊息的披露。整個林智堅「論文門」的戰火，無疑是由那個遠在海外匿名的「翁達瑞」所引發的，這是民進黨始料所未及的，而在各方紛紛燃起烽煙之後，便將原已準備的應對策略一一祭出。而其中最重的關鍵，無疑就是指導教授的「背書」。

可惜的是，此番用心，畢竟都無法改變林智堅論文涉嫌「抄襲」的事實。百密一疏，可能連民進黨中人都沒有想到，林智堅的論文會捅出這麼大的馬蜂窩。學界中人，不珍惜令譽，與政治人物沆瀣一氣，甘為政權的爪牙、走狗，這是學界由來已久的大弊端，真的可以說是「士大夫之無恥，是謂國恥」了。（作者為退休大學教授）

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