第14屆海峽論壇將於7月中旬在廈門舉辦，國民黨將循去年模式參加論壇活動。

對於民進黨抹紅攻擊問題，國民黨文傳會副主委何志勇向中評社表示，即使不參加，民進黨也會抹紅。藉這次機會講出國民黨的意見是好事，兩岸紛爭宜解不宜結，當世界各國都在和中國大陸做些和緩動作，台灣沒道理置身事外。國民黨的立場其實沒有改變，就是如何在中國大陸和美國間做一個平衡點，而非做美國的小弟，要為台灣的未來著想，至少不要有戰爭，找到避免戰爭的方法才是正確的。

何志勇這番話似已回到國民黨傳統的兩岸路線，也似乎在為朱立倫訪美時發表的「親美反共」言論做「校正回歸」。

事實上，近百年來國共兩黨既有鬥爭又有聯合的歷史和經驗教訓表明，作為中國近代史上叱吒風雲的兩大政黨，國共合則中國興，國共分則中國亂。中國的事情應由中國人自己商量著辦，無須假手他人。尤其2005年開始的國共合作，在兩岸關係中更發揮了非常關鍵的引領作用。

2015年5月4日，時任黨主席的朱立倫率團訪陸，與中共總書記習近平會見時，習總書記對2005年以來的國共合作和兩岸關係給予高度評價，他表示：「10年前，在兩岸關係劇烈動盪之時，國共兩黨為了兩岸民眾共同命運，衝破歷史藩籬，實現和解，共商維護台海和平之道。10年來，國共兩黨和兩岸同胞共同努力，開闢了兩岸關係和平發展的光明前景，給兩岸同胞帶來了實實在在的好處，得到了兩岸同胞的廣泛支持和認同，也受到了國際社會的普遍肯定和讚揚」。他並強調，堅持「九二共識」、反對「台獨」是兩岸關係和平發展的政治基礎，其核心是認同大陸和台灣同屬一個中國。否認「九二共識」，挑戰兩岸同屬一個中國的法理基礎，搞「一邊一國」、「一中一台」，就會損害民族、國家、人民的根本利益，動搖兩岸關係發展的基石，就不可能有和平，也不可能有發展。我們始終把堅持「九二共識」作為同台灣當局和各政黨開展交往的基礎。國共兩黨應堅持對兩岸關係的正確認識，旗幟鮮明反對一切損害兩岸關係政治基礎的言行，絕不能讓來之不易的台海和平和兩岸關係和平發展成果得而復失。為此，雙方可以積極探討構建維護兩岸關係和平發展的制度框架。

習近平當時提出的「探討構建維護兩岸關係和平發展的制度框架」，應是指2005年「胡連會」「五項共同願景」中的第二項「促進正式結束兩岸敵對狀態，達成和平協議，建構兩岸關係和平穩定發展的架構，包括建立軍事互信機制，避免兩岸軍事衝突」。

當前，民進黨當局長期過度親美的所作所為，俄烏戰爭的槍炮聲和數百萬難民流離失所的慘烈情景已經引起台灣民眾的深層憂慮，台灣人也要當美國霸權代理戰爭的炮灰嗎？台灣人甘願充當民進黨「倚美抗中謀獨」的「政治賭資」嗎？在當前台海兵凶戰危的形勢下，是積極備戰還是全力避戰？正如台灣孫文學校總校長張亞中日前在一次兩岸交流活動中指出，「要破解目前的兩岸困局，乃至遏制美國霸權控制世界的企圖，最簡單也最釜底抽薪的做法，就是通過兩岸和平協議的協商簽署，讓兩岸可以和平發展，再經由兩岸和合的統合過程，讓兩岸在尊重與平等的基礎上完成和平統一。我認為，在這百年變局之前，兩岸的有識之士應該瞭解，這才是真正正確回應之道！」

張亞中作為去年以第二高票競選黨主席的黨內資深正藍代表，他的理性務實、切中時弊的深刻見解，國民黨如真心要避戰謀和，就應予重視並採納。

在「習朱會」上，習近平還引用《尚書•說命》中的「慮善以動，動惟厥時」隱喻兩黨和兩岸關係，希望中國國民黨著眼於兩黨和兩岸關係和平發展的大局和中華民族偉大復興的大勢，保持兩岸同文同種、同根同源的同胞情和同理心，把握正在發生歷史性深刻變化的時機，堅定地往前走，才能維護好兩岸關係和平發展進程，攜手同心建設好兩岸命運共同體。

朱立倫也在會見中表示：「1992年在海協海基兩會共同努力下，達成兩岸同屬一中的九二共識，在此基礎上，雙方進行多次會談，把兩岸對抗紛擾轉變為合作交流。2005年後，國民黨把九二共識納入黨綱。兩岸經貿文化論壇形成的建議也逐步落實到交流合作中。海峽兩岸同為中華民族，是命運共同體。兩岸和平發展已取得很多成果，希望在九二共識基礎上，兩岸在區域和平、環保、經濟整合等方面攜手合作，讓兩岸關係發展成果更多惠及基層民眾、中小企業和青年群體，持續推動兩岸關係和平發展」。

去年九月，朱立倫第二次當選黨主席後曾表示：「國民黨在兩岸路線上絕不會變成小綠，不會畏懼任何民進黨貼的標籤，要重建兩岸交流平台與溝通管道，在黨章、黨綱規範下重啟交流，從社會力開始交流」，但近一年來，國民黨在兩岸事務上卻按兵不動，靜如處子。如今要參加本屆海峽論壇活動，並表示要為台灣的未來著想，尋覓避戰之道，為此，筆者願提三點建言：1、本屆赴會或可打破往屆慣例，由朱主席以視訊或親臨廈門方式掛帥親征；如仍由某副主席率團，則可邀張亞中為黨主席特別代表參與相關活動。2、可在論壇期間宣佈恢復停擺數年的兩岸經貿文化論壇（國共論壇），並於論壇中設專題兩岸議和的兩岸和平論壇。3、創造條件在大陸設代表處，專職與國台辦、海協會保持溝通聯繫；初期可在全國台企聯及主要城市派駐黨代表，為居住在大陸的台商、台生、台胞排憂解難，並協助台各市縣農漁民及相關企業處理貿易事務。（作者為北京清華大學兩岸法政問題研究中心特約研究員 ）

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