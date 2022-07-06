石斑魚外銷中國大陸，被驗出禁藥，陳吉仲嘴砲救市，砲打中國大陸。等到業界人士及媒體揭露石斑魚外銷「借牌」陋習，行之有年，陳吉仲強詞奪理，稱借牌與食安不能混為一談。

「借牌」與「食安」不能混為一談?這話，陳吉仲何妨拿去問問日本海關、美國海關或是新加坡與東南亞各國的海關，聽聽看，他們怎麼說?

借牌陋習，台灣各行各業，行之多年，政府主管機關視而不見，或是見而不察也不罰，以至於弊病叢生，專業淪喪，市場扭曲。

舉幾個常見的例子吧!

密醫行醫，郎中賣藥，甚至地下電台找來密醫與郎中，吹噓神醫療效，此種行徑，多有借牌，不知此種借牌與醫療安全、生命安全有無關係?

房屋仲介公司裡的銷售人員或是靠行的、跑單幫的仲介人員，其實並無仲介買賣簽約的資質，他們之所以敢冒風險，全因向擁有「不動產經紀人」證照的經紀人借牌。被借牌者往往蓋個章，白花花的借牌費就入袋了，至於買賣房屋雙方權益受否受到保障，那是你家的事兒!不知此種借牌，和房屋交易安全有無關係，是否會推升房地產價格?

許多小型工程或營造公司，不具備投標資格，便向大型營造工程公司借牌投標，或是用低價向投標的大型營造工程公司分包工程。不知此種借牌與公共工程安全和品質，有無關係?

衛福部公開招標買進快篩劑，資本額200萬的小吃店變身生技公司，或是向其他小型生技公司借牌，偽造或借牌他國EUA，進口快篩劑，攫取暴利，不知此種借牌是否危及人民醫療及生命安全?

此外，有沒有無良的律師、會計師、建築師、醫生、護理師，將牌照借給他人執行業務呢?

像是蔡英文遲遲拿不出博士學位證書和論文、林智堅抄襲教授承包科學園區研究報告當作論文的行徑、陳明通張冠李戴、時光穿越，幫弟子遮羞掩護，以及許多政治人物藉著大專院校開辦在職班漂白洗學歷的行徑，是不是也算是借牌陋習的一種呢?

蓋，借牌也者，除了有價向他人借「招牌」、借「證照」，當然也包括了有價向他人借「品牌」。借牌者，固然無良，願意出借自個兒招牌、證照或品牌的，也不是甚麼好東西!至於替借牌者與出借者辯護，如陳吉仲者，不僅不是善類，簡直是敗類了!

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