柯p火力全開，直嗆蔡英文，怎麼民進黨六都候選人都用徵召的方式讓黨主席一人欽定？民進黨沒有任何縣市首長初選機制，這樣決定人選的方式到底哪裡進步？算哪門子的民主？蔡英文做的事情就是獨裁！

民進黨完全執政後，已多次大開民主之倒車。還記得2020年民進黨粗暴修正《公投法》，將台灣的公投變成兩年才投一次，且不能綁大選，這樣的做法就是變相剝奪全民投票權之惡法。兩年才辦一次公投是「緩不濟急」，難以即時回應民意，而公投無法搭上大選的順風車，也將造成公投法案落入難通過的困境當中，這就是因為民進黨的獨裁，搞出的「公投已死、民主送終」。自詡接地氣的民進黨，就是打著民主，卻又全面背棄民主。

前副總統呂秀蓮也表示，國民黨訂下鳥籠公投，讓大家對國民黨厭惡，都覺得公投是在打假球，換成了民進黨之後，民進黨自詡公平正義，但其本質卻更壞，將公投法修成鐵籠公投，變相剝奪公民投票權。

但民進黨的獨裁習性更加變本加厲，2022年度中央政府總預算案立法院民進黨團竟直接逕付二讀，此作法根本違憲，連立法院法制局也承認此作法不符合專業審查之立院精神。

柯ｐ痛心表示，民主信仰是種實踐，但民進黨的所作所為與本身的提名機制就走獨裁路線，台灣的民主政治真的會被民進黨玩完。

自許是民主進步黨的執政黨，嘴上喊謙卑執政，實際上卻是實施獨裁統治，也不聽民眾之建議，連與各政黨進行協商也不願意！

其政黨之招牌也該換成民主退步黨，而民進黨都知道自己的獨裁與霸道，但為了政治上的誘人的權力分贓，它就是裝傻裝成不知道。民主退步黨絕非浪得虛名。

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