「曾經真的以為人生就這樣了，平靜的心拒絕再有浪潮……雖然未來如何不能知道，現在說再見會不會太早」李宗盛寫這首情歌，恰是70歲衛福部長陳時中回春參選的心情寫照。

針對近日傳聞立委羅致政、衛福部長陳時中對於參選萌生退意，陳時中說「沒有宣布參選，當然也沒有退意」；想到先前他說「來得及搭火車就會上」，更早之前他還說「不要等我」。陳時中參選傳了大半年，民進黨也虛晃了大半年，痛痛快快說句「想選，還是不選」有這麼難嗎？

民進黨可能認為陳時中還是兩年前那個防疫模範生，提名他參選六都市長非他莫屬，差別只在於是台北市長還是桃園市長；也因此就發生選舉史上第一次由黨主席蔡英文宣示「北北桃提名複雜連動」之說，什麼時候桃園選情可以與雙北連動，乍聽之下還真是讓人聽得一頭霧水。

說穿了，桃園之所以被蔡英文提及「連動」，還不是為陳時中預留的退路之一，怎知因為國民黨提名張善政，讓有治理科技城市著有口碑的新竹市長林智堅有了轉戰桃園的機會，同時也斷了陳時中以防疫專業鎮守國門的後路。

眼前陳時中「回春」一搏只剩下台北市長的機會，因為他的防疫成績單滿江紅在這個選區騙呷騙呷可能不管用，外部因素是台北市人口結構不利於民進黨，在三黨不過半的形勢下，目前陳時中的民調吊車尾，極可能重演2018年姚文智被「棄保」得票率17.28%的苦果。

內部因素是勇於表態、認真提出市政白皮書的林佳龍，讓擺盪在「想選，不選」、「上車，別等」的陳時中格外顯得尷尬，黨中央高層人士施壓林佳龍的結果，讓原本有意參選新北市長的立委羅致政也萌生退意，殊不知民進黨第二大派系正國會的大本營就在新北市，沒有正國會掌門人林佳龍點頭支持，羅致政挑戰現任市長侯友宜的結果只會更難看，那麼追打林佳龍的效應，也會以同等力道施於羅致政身上，正是不可承受的沉重。

李宗盛這首《鬼迷心竅》是否能詮釋陳時中政治回春的心境，或有藍綠支持者各表的空間，但解開林佳龍、陳時中的鬼迷僵局，只能等小英出手開竅了！

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