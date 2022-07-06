民進黨立委蔡易餘對行政院提出書面質詢，赫然指出「批踢踢實業坊」論壇（PTT）關於烏俄戰爭的「投降、失敗主義的假訊息四處流竄」，已「打擊、分化我國國內抗中的團結之心」，並要求PTT落實實名制。最近中共發布《互聯網用戶帳號信息管理規定》，也強調網路平台要進行「真實身分信息認證」。民進黨的心態，就是與共產黨的思維，民進黨正是共產黨的同路人！

儘管在網路上鋪天蓋地反彈後，蔡易餘聲稱他只是希望PTT加強對買賣帳號加強管理，但明眼人都看得很清楚，蔡易餘的書面質詢中白紙黑字提到「落實實名制」。考慮到民進黨政府動不動就用《社會秩序維護法》對網路上提出反對意見的網友「查水表」的劣跡，很明顯是希望加強控管PTT，並且透過「實名制」達到讓PTT網友自我言論審查的目的。民進黨政府動不動就告網友，還提案假新聞要關三天，雖然最後上法院成案機率少，但司法資源就這樣白白被消耗，而且徒增人民監督政府的成本，根本是民主退步的作為。

最近中共正好發布《互聯網用戶帳號信息管理規定》，當中赫然規定「互聯網信息服務提供者為互聯網用戶提供信息發布、即時通訊等服務的，應當對申請註冊相關賬號信息的用戶進行基於移動電話號碼、身份證件號碼或者統一社會信用代碼等方式的真實身份信息認證。用戶不提供真實身份信息，或者冒用組織機構、他人身份信息進行虛假註冊的，不得為其提供相關服務」，恰好與民進黨主張「PTT實名制」若合符節。

國民黨執政時，民進黨人還提案要保障謠言的言論自由；民進黨當政後，民進黨就以假訊息為由限縮人民的言論自由。民進黨不僅雙重標準，更是民主退步。共產黨積極控管網路言論，避免政權有顛覆危險；民進黨如今為了自身執政利益，也動用極權手段打壓網路言論。民進黨口口聲聲抗「中」，實際上自身作為卻有如共產黨！在台灣的我們如果要反共、反極權，其實恰恰該優先反對假民主之名、行專制之實的民進黨。

（作者為國民黨青年團前總團長）