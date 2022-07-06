林智堅疑似論文抄襲的風波越滾越大，除了中華大學的碩士論文被踢爆不僅與竹科委托中華大學辦理的研究報告內容幾乎雷同，包括圖表、引用文獻、附錄，甚至連錯字都一模一樣，現在又被爆料林在台大國發所的碩士論文也與比他稍早畢業的「余正煌」學長的碩士論文有七、八成相似。台灣高教此等亂象與自甘墮落，正反映出為何台灣的學者在面對蔡英文總統「論文門」的醜聞時大多選擇唯唯諾諾，噤聲不語。這正印證了「士大夫之無恥，乃為國恥」。

事情爆發以後，林智堅市長在台大的指導教授陳明通局長以及中華大學一位參與竹科委托研究的王明郎副教授，很快的就發表聲明為林智堅洗白。前者稱是學長余正煌換題目借用林智堅的民調資料，抄襲了林的初稿。後者則強調林親自參與了竹科的研究計劃，因此其碩士論文的研究內容合情合理。

這是典型的魚目混珠，企圖混淆焦點。整個林智堅碩士論文的焦點在於「學術抄襲」。抄襲的英文單字叫做Plagiarism，這在學術研究的領域，是一個非常嚴重的字眼。任何的一篇學術論文，如果你原封不動地引用別人的句子，一定要加上引號並註明出處。如果你是引用別人的研究成果，再用自己的文字陳述，那麼就要註明參考文獻，否則的話就叫抄襲。一旦被抓到，在學術領域就是Career Suicide。

以林智堅為例，他的兩篇碩士論文內容，幾乎都是原封不動地從其他兩處文獻照抄過來，甚至連錯字都一模一樣。而其中最大的問題就是既沒有註明出處，也沒有引用參考文獻。換句話說，這是典型的抄襲。而相對於別人的抄襲可能只是一個句子或者是一個段落，林的抄襲是整個章節，接近七八成的相似，這已經不叫抄襲，而是剽奪了！

這當中林智堅市長固然要負起最大的責任，但是其指導教授的無能惰怠或者刻意放水，更是令人不齒。以中華大學的辦學品質為例，這樣的結果固然不令人意外，但是連號稱台灣第一學府的台灣大學也淪落到這種前後期兩篇相隔不到一年的論文，內容竟然有超過一半的相互抄襲也能夠順利畢業，台灣的高教品質值得質疑！而陳明通局長作為林智堅的指導教授，竟然可以容許抄襲公然為之，那簡直是令人匪夷所思了！台灣大學收養這種政治教授，實乃學術之恥。

知識分子的血液中理當承載著文人的傲骨和讀書人的尊嚴，我們即使做不到與邪惡的政權做永不妥協的抗爭，但至少也要做到不背叛自己的道德與良知。今日台灣，政客不要臉、學者不要心、媒體不要眼、人民不要腦，這正是一個國家集體失德，失格，失心，失智的最大悲劇。作為一個知識分子，在暗夜的時候，更要點亮良心的燭火，在世道越是黑暗的時候，越要說真話。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）