關於現任新竹市長暨桃園市長參選人林智堅之論文抄襲問題，若撇開政治的選舉算計與藍綠競爭不談，論文抄襲問題可以說是近年來國內高等教育的常見學術倫理問題。這個問題的核心，並不只是在於哪位碩士畢業生較早拿到學位？以及哪位指導老師或口試委員將論文資料如何交給其他同學參考之問題，而在於國內學術界、政治實務界和社會大眾，對於拿取碩士學位之目的為何？以及為何要透過完成一本碩士論文來獲取碩士學位？這兩個上位階的問題，已經完全不重視了，才會產生論文寫作的內容抄襲者比比皆是的扭曲現象。

一位以政黨政治運作、參與選舉及擔任各種政務工作為主要職業的政治工作人員，為什麼需要取得碩士學位？又為什麼需要為取得碩士學位而寫碩士論文？其實，碩士學位在今天的台灣社會，已經不再是民眾取得階層間流動的關鍵鑰匙了；碩士畢業生的起步薪資，也並沒有比大學畢業生，甚至是高中或高職畢業生多許多。

碩士學位，只是證明一位碩士生，曾經修讀過碩士班課程，且曾經寫過一本屬於自己的碩士論文，因此，其似乎有較一般大學畢業生更優秀的能力。而碩士班課程與碩士論文之寫作，也並不是在訓練碩士生能有多高強、嚴謹的學術研究之能力，而只是要透過這些課程及論文寫作，來表現出碩士畢業生具有自己探尋問題之核心、自己蒐尋解決問題的資訊、以及自己用自己選擇的方法來回答問題的能力而已。

也就是說，一位碩士畢業生與一位大學畢業生，若真有其素養或能力上之差異，則實質上，應在於碩士畢業生較大學畢業生更有自主探索問題、鋪陳問題和處理問題的能力。而有自主探索問題、鋪陳問題和處理問題的能力，確實，是一位職場中的主管或領導者應有的能力，因此，當我們社會期待一位政務官應具有碩士學位時，其實，我們所期望的，是這位拿到碩士學位的政治人物，比其他沒有拿碩士學位的人，更有能力為社會、為人群解決問題。

我們若從這個角度來看林智堅市長的論文抄襲事件，則我們林市長的碩士論文，其中一本，與有抄襲或被抄襲之嫌的論文，其內容處理完全一樣的問題，也用了完全一樣的方法，得到了幾近完全一致的答案；而另一本則與其似乎曾參與過的公部門之委託研究案完全一致。

我們即使不從嚴謹的學術格式和倫理來審視此一論文疑似抄襲的問題，但從林市長作為一位政務首長應有之格局和能力來看，其所寫的論文，實在不應只是能證明林市長是一位不會抄襲，也就是不會偷竊的碩士畢業生，更應能展現他在讀碩士的時候，就是一位具有解決問題能力的政務人才。

當然，我們目前社會，只以一位碩士生、博士生或學者，寫論文的時候有沒有抄襲，也就是有沒有偷竊，來界定何謂學術倫理，是我們整個社會的膚淺，是我們整個社會都要檢討的問題。

（作者為國立高雄大學政治法律學系教授）