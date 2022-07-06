新竹市長、民進黨桃園市長提名人林智堅，涉及中華大學和台灣大學兩份碩士論文的抄襲事件；事件仍在發展中，但抄襲和剽竊狀況明顯。台灣政治人物被爆出的論文抄襲事件，近年來一件接著一件，透露令人憂心的訊息：眾多政治人物缺乏誠信，從擔任學生時期就在抄襲欺騙，未來如何能以誠信帶領國家和社會？此刻，是該對此議題痛加檢討，謀求對策了。

變調的碩士在職專班

台灣的高等教育，特別是研究所教育，在過去非常嚴謹，不僅招生人數有限入學困難，畢業論文的高標準要求，經常讓學生必須夙夜匪懈、鑽研數年，才能通過指導教授這關，召開口試審查獲得學位。因此台灣的碩博士學位，過去都受到社會高度評價和信賴，找工作當然也相對容易；整個社會在用人取材上相當方便，只要看是哪個學校的碩博士畢業生，大概就可以判斷其能力。

然而，自1990年代中期開始，教育部引進歐美的「碩士在職專班」制度，原意是要讓在職者有機會再進大學，充分利用周末和平日晚間的休閒時間進修，追求更高深的知識和學位，提升整個國家的效能。但是，這個立意良善的制度，卻在「校園自治」的浪潮下，從教育部到各大學，一開始就因欠缺控管機制而走偏了。

由於它的學費和授課的酬勞較高，立刻成為待遇逐漸偏低的教授最直接的「斜槓」機會，各系所紛紛開設在職碩士專班，招收大量在職學生；甚至因許多在職生的工作權責可以和教授們產生「互惠」效果。例如可以延聘企業的獨立董事或提供研究計畫標案，部分受不起誘惑的教授們迅速降低學術標準，來經營個人人脈；特別是商學院的在職企管碩士專班（EMBA），以及和官僚體系較相關的社會科學科系。某些教授刻意巴結這類政經人物，從他們的入學到畢業，一路「罩到底」，培養出所謂的「X家班」或「Y家班」等等，學術逐漸成為私利爭逐的對象，爭相競逐大企業幹部或政治人物的指導教授，你爭我奪勾心鬥角，學術標準也每下愈況。

「橘逾淮而為枳」，在西方國家操作相當嚴謹、規模和範圍都極為有限的在職碩士班，到了台灣竟然完全走樣；機制設立才不到十年，全台灣每年招收的在職碩士生居然高達3、4萬人，加上無視少子化未來衝擊的高教大幅擴張，20多年下來，全台灣到處都是碩士生。不少教授收了大量指導學生，根本無力詳加指導。

國家向下沉淪的主因

這些身分特殊的學生，既沒時間念書，又想兩年畢業，當然撰寫的論文水準不堪聞問；甚至抄襲成風，社會評價逐年下降，但只要不出來選舉，基本上也沒人會處理。據查證，林智堅涉及抄襲事件的陳明通教授，指導了173位碩士生，只有5位願意讓論文線上公開。

這個問題在「少子化」的衝擊日益擴大之下，已經變得更加嚴重。不少私校因學生逐年減少，在職碩士班就成為維持學生數的招數，只要固定繳交學費，上不上課倒無所謂，兩年下來隨便弄本論文就可畢業，反正網路上可以找到「代寫」，價碼也不高，還有教「客戶」如何應對的「售後服務」；「壓榨」部屬幫忙代寫的更是稀鬆平常，認真指導、查核的教授有限，多為教授送禮物、請吃飯就「問題不大」。

這些「X家班」的成員在學校就投機取巧、利益輸送；若是在企業界危害有限，但若在政界相互合作掩護、沆瀣一氣，將成為國家向下沉淪的重大因素。

大學教授為了私利未能為學術品質把關，當然應負最主要責任；但教育部和大學以「校園自治」為名放任無為，間接助長了這種歪風，也難脫責任。而受害最大的，當然是整個國家的治理變成「幫派政治」，研究所的高等教育向下沉淪，國家高級管理人才素質下降，社會亦無由判定人才良莠。若這不是國安問題，那什麼才是？