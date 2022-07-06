蔡英文獨排眾議，欽定林智堅參選桃園市長，民進黨內部炸鍋，隨著論文門爆發，終於理解林何以集關愛眼神於一身。蔡英文論文門只有一本博士論文爭議，林智堅一口氣被爆兩本碩士論文涉嫌抄襲，青出於藍勝於藍，小英男孩論文門功力果然一脈相傳。

林智堅被爆在中華大學及台大國發所的論文涉抄襲，第一時間回應有人持舊資料炒新聞，但相關資料在他被提名後即在政壇及學界廣傳，包括綠營都有人收到。顯然小英硬拱林智堅落跑至桃園參選，連綠營內部都有人對此安排不滿。

蔡英文絕對沒想到力挺的小英男孩，會惹出她最在意的論文門。小英只是一本博士論文就鬧得滿城風雨，林智堅不愧是真傳子弟兵，竟一次引爆兩本論文風暴。蔡英文現在一定既懊惱又心煩，因台大已決定兩個月內完成審定林的論文是否抄襲，這不只會影響小英的人事布局，甚至其博士真偽也可能被連帶追擊。

蔡英文的論文門迄今真相未白，蔡雖透過訴訟想止謗，僅滯美未歸的媒體人彭文正被起訴通緝中，旅美學者林環牆及台大法律系名譽教授賀德芬獲不起訴處分。但全案林、賀兩教授持續追查，彭文正天天在YouTube頻道放送假博士新事證，即使蔡英文一再強調「真的假不了」，真假博士已讓小英頭疼。

蔡英文是否為冒牌博士，因倫敦政經學院遠在天涯，追查真相有其難度。林智堅兩本碩士論文是否抄襲，攸關教育界龍頭台大與中華大學的校譽，相信很快會水落石出。

師承小英的林智堅如果兩論文真的是抄來的，衝擊的恐怕不只是桃園的選情了。