《華盛頓郵報》7月3日熱議「台灣僱傭兵」進入烏克蘭參與俄烏交戰地的報導，在島內引起餘波。

據《華盛頓郵報》來自台灣的僱傭兵總共只有10人左右，《華盛頓郵報》的故事還呈現了一個一廂情願的黑色幽默場景。當僱傭兵告訴其他外國士兵他來自台灣並說明「台灣岌岌可危的地位」時，來自波蘭、美國、澳大利亞、烏克蘭和其他國家的士兵「承諾」他們會來台灣，需要時到台「援助」。

《華盛頓郵報》稱對於台灣「志願兵」來說，幫助烏克蘭就像為他的祖國爭取時間。台灣「志願兵」首先不明白外國僱傭兵為何會到烏克蘭。包括美國在內的許多國家都禁止參與外國衝突，並且根據 2001 年的聯合國公約，禁止使用有償僱傭軍。儘管在本國違法，還是有一些天真的狂熱份子走進灰色地帶，希望賺到一筆橫財。

外媒報導在烏克蘭當僱傭兵每月只能賺230 美元，與當初烏克蘭宣傳外國僱傭兵每天可獲得 2000 美元的報酬大相逕庭。在俄羅斯進攻烏克蘭之後，澤倫斯基總統呼籲外國軍隊幫助擊退俄羅斯軍隊。招兵廣告當時就在英國、歐洲和美國的網上湧現，要求有經驗的士兵在俄羅斯入侵之際加入戰鬥。

據《泰晤士報》報導，招聘人員會向外國僱傭軍提供一份每天 1000 至 2000 美元的合約，另外加獎金，不少人後來發現薪水待遇不如廣告所說，而且還要被沒收護照、簽下沒了期限的生死狀。

受《華盛頓郵報》採訪的台人志願軍表示，來自各國的志願軍向他承諾，如果中國大陸武力攻台，他們會幫助台灣。《華盛頓郵報》披露這些意圖不明、甚至不知是否在俄烏前線、有否見證過戰況慘烈的各國志願軍的感召，意欲形塑出將來兩岸衝突時各國政府的官方意向。

《華盛頓郵報》對中國大陸的「認知作戰」充滿了西方黑色幽默，借用這些被人欺蒙的死士來自我感召、自我感動。在俄烏交戰之地不知存與活時，在最後還加上一句「在台灣見」，將煽情之意達至最高。《華盛頓郵報》對兩岸和平根本毫不在意，還借此幫助澤倫斯基招募廉價勞工。外媒始終不肯放過台灣，可怕之處就是要令台灣人相信各國都來軍援台灣，這種反射的手法台灣應該當心。

（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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