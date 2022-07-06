新竹市長林智堅準備轉換跑道參選桃園市長，結果剛宣布參選不久，就被爆出不但中華大學的碩士畢業論文涉及抄襲竹科管理局的結案報告，甚至林智堅在台大國發所碩士專班的畢業論文也有抄襲之嫌，連錯字都是一模一樣。林智堅雖然表明準備提告，但這樣的動作不足以反擊有違學術倫理的爭議。

自從李眉蓁參選高雄市長補選被爆出論文抄襲導致大敗以來，檢視候選人學位論文就成為檢視候選人誠信與專業的一個重要指標，尤其台灣側重學歷，不少民代公職和助理都爭相擠進研究所鍍金，而研究所教師為了招生需要討好學生，往往口試放水，許多品管不嚴，甚至涉及捉刀代寫的碩博士論文就這樣過關，這是眾所皆知的狀況。林智堅在中華大學和台大透過複製貼拿學位時，很可能只是應付畢業需求，沒有想到後來會有角逐直轄市長被逐一檢視的一天。

林智堅的學位論文涉及抄襲各方早有耳聞，早在林智堅被徵召參選以來，就已被大量複製給藍營幕僚群，而在王鴻薇爆料當晚，民進黨相關人士就連夜開會討論對策。換言之，雙方都知道林智堅的論文抄襲將引爆殺傷力。而林智堅的指導教授陳明通出來說明，就是用來洗白林智堅的策略之一，至於陳明通的說法是否有助林智堅，就看台大受理學術倫理審查時怎麼判斷。

如果林智堅不能在論文抄襲問題上做出有力的回應，還在繼續打烏賊戰，林智堅的選情肯定會受影響，目前小幅領先的差距也會被張善政超越。但如果林智堅深陷論文抄襲，影響到的不只是自己的政治生命，還會牽連到鄭文燦、柯建銘、陳明通甚至蔡英文，影響層面不可說不大。

對鄭文燦來說，桃園市好不容易從藍營手上打下的地盤，如果年底有失，不但未來的政途就會受到影響，甚至於任內許多土地開發案件都有可能因為政黨輪替而重新檢討，如果林智堅有失，他肯定是第一大受害者。

而對柯建銘來說，林智堅是他長年栽培的側近幕僚，現在民進黨提名的參選人沈慧虹是否能夠接棒成功還有問題。林智堅如果出包，不但會影響到桃園選情，一樣會波及到新竹市，如果桃園和新竹都丟了，柯建銘的地位當然受衝擊。

陳明通雖然學生遍布政界，但陳明通指導學生論文的嚴謹度一直沒有被檢驗，門下學生不少也都把論文鎖起來，大概學生也都知道問題所在。如果藍營順藤摸瓜繼續打陳明通學生的論文，陳明通的地位也會動搖。

鄭文燦、柯建銘、陳明通受創，作為黨主席和提名林智堅的蔡英文就要負責了。蔡英文的學術誠信，也一直是各方爭執不下的焦點，這點蔡英文和林智堅同病相憐。如果論文抄襲事件不能獲得平息，在7月17日之前民進黨選對會以變更提名作為止血方式，也不無可能。

（作者為台灣國際戰略學會研究員）