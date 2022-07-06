國民法官法還有半年就要實施，看到司法院前副院長蘇永欽以《國民法官法的關鍵錯誤》為篇名提出諍言，心中有無比的激動。

民國88年翁岳生院長接掌司法院後，召開司法國是會議，引進平民參審制度，針對少年案件、家事案件、勞工案件、智慧財產權案件、醫療糾紛案件及重大刑事案件等實施參審制。當時所謂重大刑事案件還曾以政治性犯罪為主要的範疇，認為叛亂外患等案件必須關照社會之法律情感及價值觀念，所以有平民參審的必要。後來大量的學界聲浪反對，認為憲法保障人民只接受經法學教育的職業法官審判。因此在事後都在草擬專家參審，只有受過法學教育或是特殊學科受有一定訓練之專家，才能在特定需要下，補法官專業知識之不足。

參審的疑慮太多，一直不能完成立法。但其間又陸續有白玫瑰等運動，認為司法判決脫離人民法律情感，法官輕縱犯罪。為了監督法官辦案，開始有人運作陪審。由於原先參審是國民黨執政時提出，於是民進黨便傾向支持陪審。在陳水扁貪汙案被判刑，更有一奇怪想法認為陪審可以平反扁案。想法又變，從平民參審改為專家參審，又改向國民參審。

陪審設置的目的不在制度化接近社會期待的「私刑」(lynching)。英美陪審目的在保障被告不受司法偏私的審判。陪審在外國設置的目的在保護被告，小陪審在審判時認定是否犯罪，被認為是被告的盾牌；大陪審在審查是否應被起訴，被認為是攻擊罪犯的矛。曾任我國司法行政部美籍法律顧問龐德教授(Roscoe Pound) 認為一個國家如果沒有英美法的歷史背景，也沒有受過英美訓練的法官及律師，要去體會英美法是困難的。19世紀的司法改革者為了建立判決預期的信心，把陪審制度移植到歐洲大陸，結果失敗了，是值得警惕的。

近年，一些社會聳動的案件，在偵查期間被以長篇連載小說的方式報導，形成輿論審判。又將早年被媒體注目的陳案，以連續劇的手法，連說帶演的非議，評說判刑不當。引起民眾質疑，認為法官審判應受人民監督，乃主張在審判庭要加入非研習法律的素人法官。現行的國民參審其實近於陪審，國民法官全程參與評議，權力更大於陪審，非但參加認定犯罪，且共同表決量刑。

法律因為符合人們內心所信守的正義理念，具有正當性，而生接受義務。法律不是當權者的意志；是符合人民內心最簡易直覺的判斷，乃是人民認可或遵循的規則。法律是法院在實際上將如何作為的預見。當人們認為不當的行為卻不必被認罪判刑，違反人們對正義與公平最直覺的認知，則任憑司法機關如何解釋都將無法取得人民的認同。司法審判若有問題，該精進辯護制度、審級救濟上著手，該在法官在職進修上努力。根本上，健全司法最應當尊重司法，若是政治人物譁眾取寵，嘲弄輕虐司法。傷害了司法，也是傷害社會。

當司法違犯了人民的預見，將是司法制度的崩壞，社會秩序的瓦解。但是將沒有受過訓練的素人直接拉上台做所謂國民法官，是另外一回事。以法律素人參與審判，需要有全套新的證據法則，不同於給職業法官的刑事訴訟法。陪審或參審所費時間與人力無法估計，遑論增加預算。日後民眾的濫情影響司法，輿論領導審判，大量的從重量刑，都可想見。若要利用國民參審來健全司法，是完全走錯了方向。若想經由國民參審來增加審判透明度，那只要開一個司法頻道，審判直播就好。我們只是以電影電視所得到陪審的膚淺印象，移植到國內成為國民參審是極其不當的。

經過長時期政治語言的吹捧，反對國民參審成為政治不正確，學者噤口。在司法院使用預算大力鼓吹下，各級法官們也都不再多話。國民參審已箭在弦上，半年後即將施行，但是提出異議仍是法學者無可旁貸的言責。

（作者為文化大學法研所教授）