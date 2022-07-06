1937年7月7日，侵華日軍在宛平城外蘆溝橋發動「七七事變」。（新華社）

又到了七七事變紀念日了，在台灣現有的政治氛圍中，紀念這個日子，不只已是政治不正確，大概還會給人一種不知今夕何夕的違和之感吧！但是七七事變對中華民國乃至中華民族，的確都有著重大的意義！

毫無疑問，七七事變代表著中華民族面臨了歷史上最大的一次民族危機。在此之前，中華民族不是沒有被異族統治過，但是政權雖然亡國，卻從不曾有文化上的亡天下。這是因為前此統治中國的所有異族，在文化力上都遠遜於中華民族，即使入主中國，不久後就消融入中華文化共同體內了。可是日本的強力入侵，卻是企圖亡我民族、文化、滅我種姓的，日本在台灣已如此做了。這當然是我民族亙古未有的危機。也因為這樣，七七事變乃能激起我中華民族有史以來空前的大團結。如果對比著晚清的幾次列強入侵，多數國人彷彿事不關己，冷眼旁觀，我們就可以看到這次事變對中國歷史、對中國人自我認知所具有的重大意義。

然而很不幸的，這樣一個深具歷史深度的日子，放到了台灣這個名義上還是中華民國領土的地方，卻似乎從我們的話語中消失了。這其中，我們當然看到了台灣政治變遷所造成的認同變遷的影響。民進黨不想紀念七七，是很可以想像的，這不只是因為民進黨的刻意切割與1949年以前中華民國的關係，以建立其台獨或獨台論述，也因為其支持者仍有不少人有著深沉的認同困惑。當「日本人、皇民、台灣人非中國人」等等的紛擾糾結於許多人心中時，七七這個圖騰也就有了太尷尬的處境。

民進黨的忽略七七，就不說了，不可思議的是，在民進黨長期的去中國化下，這些年來的國民黨在論述上已開始對七七所代表的歷史冷漠了，國民黨已經放棄了1949年以前的中國史詮釋權，雖然不好意思明確地切割，但是在抗戰史、中國史上都選擇噤聲。

國民黨現在的高層認為，要贏得選舉，就必須要搶中間選票，因此，多談有關中國的記憶會加深國民黨的「親中」形象，認為應多發表與民進黨相似的史觀言論。在他們眼中，七七只是少數「深藍」族群抱團取暖的記憶而已，而這群人反正最後也會票投國民黨，因而不需太關注在意。

這種行為的確令人痛心疾首！沒有一個國民黨員不知道，從七七事變開始的8年抗戰，所有的主戰場就是由中國國民黨領導的國軍所打出來的，這當然不只是全體軍民的榮光，也是國民黨的榮光。我們以3000萬軍民的犧牲，與億兆的經濟損失，才換來的勝利與台灣的光復。當年台灣民眾能夠不以戰敗國身分被處置，這是我們國民黨對台灣無與倫比的貢獻，但是為什麼如今這樣的國民黨居然也要與自己的榮光做切割了呢？

今日的美國、俄國、英國、法國，甚而對岸的中國大陸，他們是如何鄭重地書寫與紀念二次大戰那一段堅苦與光榮的歷史？再看看台灣，七七事變卻已是乏人關注的日子，或者只是屬於那些被外界視為「深藍」者在紀念。如果我們這樣對待歷史，我們的下一代會徹底失去歷史的根，不管這塊土地是藍還是綠在執政，中華民國將會像失根的花一樣，快速走向凋零。

（作者為孫文學校總校長）