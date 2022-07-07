新竹市長、桃園市長參選人林智堅陷入論文抄襲疑雲，林智堅現在面臨原定7月8日辭職參選的燒腦抉擇，民進黨中央也面臨是否陣前換將的關鍵時刻，套用民進黨批鬥李眉蓁論文抄襲事件時用「一槍斃命」來形容，如今這一槍的威力，桃園若失守，危及執政權的後果難料！

總統蔡英文有2018年敗選的深層恐懼陰影。那次敗選後蔡英文「按慣例」辭黨主席，結果引來黨內大亂鬥，獨派四大老彭明敏、高俊明、吳澧培、李遠哲具名登報逼宮、民視郭倍宏、彭文正在節目中點名蔡英文下台，連台獨金孫賴清德都不惜決絕角逐總統提名……。小英2022這一局如果不能贏，不僅會因辭黨主席而跛鴨，整個民進黨屆時又會亂成什麼樣子，令人不敢想像。

眼前的六都選情，蔡英文最有把握的是高雄、台南，最難掌握的是新北、台中，台北市則是三腳督形勢，彼此實力在伯仲間，但目前國民黨蔣萬安領先，民進黨陳時中民調落居第三，極可能發生棄保效應；據此，對於國、民兩黨而言就形成「得桃園者得天下」，林智堅如果贏，民進黨可守住不輸的局面，而如果張善政贏，國民黨則坐三望四，蔡英文就有下台的壓力。不要忘了，民進黨有執政優勢，全代會又充分授權蔡英文提名權，試問，如果重蹈2018敗選覆轍，有何理由不「按慣例」辭黨主席呢？

桃園市是所有直轄市中藍綠纏鬥最膠著的區域，即使鄭文燦個人擁有過人的整合條件，2014、2018兩次選舉分別以51%、53.46%得票率，擊敗國民黨吳志揚、陳學聖，但全都是險勝。

再攤開2016、2020年立委選舉，桃園6個立委選區中藍綠輸贏差距3%以內的選區分別有4個、3個，幾乎半壁江山都陷入纏鬥，有些甚至輸贏票數還不到一千票。試問，鄭文燦的接班人林智堅能承接鄭文燦多少選票呢？張善政過去曾擔任首屆科技部長，掌管學術界研發成果，一旦進入競選階段，對手林智堅論文抄襲的罩門，將難逃成為其一槍斃命的死穴。

事態果真如此發展，小英該要煩惱怎麼止血，桃園和台北怎麼提名，免不了要變招了！

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