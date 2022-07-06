「誠實是最好的政策」（Honesty is the Best Policy.）這個詞句在西方起源甚早，早就成為普世價值。近日民進黨徵召的桃園市長參選人林智堅，身陷碩士論文涉嫌抄襲事件，坊間議論紛紛。

「誠實是最好的政策」，正是林智堅最好的解困與說清之路，其他的說明，似乎都是多餘的推託之詞，無助事件的平息與止議。本文特就此事，提出幾點觀察，就教於各界。

一、誠實與謊言的虛實真相

林智堅論文涉嫌抄襲事件已延燒幾天了，看來快速止息的機會不大。原因在於，幫忙解釋人的言論與證據，恐怕連他們自己都覺得不真實。中華大學的三位教授的證明，大略是「林智堅論文沒有抄襲，都按照規範來撰寫，沒有抄襲的問題……」；國安局長陳明通5日解釋說「是學生余正煌換題目，在取得林智堅同意後，借用林智堅的民調資料。」前述這兩種說詞，在司法還未調查真偽之前，可以說是虛實真相，冷暖自知，但社會大眾的那把尺和眼睛，是會高道德、高標準來檢驗的，犯錯的人無從遁逃。

只是令人議論的是，國安局長介入此事，予人安全部門機器啟動介入的觀感，實在不好也不宜。尤見，此事之嚴重不可謂一般，還令國安部門首長親自說明解釋，令人覺得不宜之外，是否有更值得探究的地方，殊值司法部門，迅速、秉公、有效處理，以杜悠悠之風，端正選風，還德於民。

二、道德瑕疵與輕覷法律

在台灣學術論文抄襲事件，其實真的還不少，只是有些沒有被耙出來而已。論文抄襲牽涉兩個層次的問題，一是，道德瑕疵，也就是，對智慧財產的漠視與輕視，亦即，只要論文可以過關，管他如何規範，照抄不誤，甚至覺得有權有勢沒人敢動他不會有事。

此次林智堅涉嫌抄襲事件就是道德無感，法律無懼的兩樣情，而這樣的瑕疵與輕覷，都是現在許多政治人物，應該引以為鑑的大事。

三、社會觀感與媒體操作

政治人物是社會的資產，也可能是社會的負資產，這是一體的兩面，從這次林智堅論文涉嫌抄襲事件來看，這幾天社會各界議論紛紛，媒體的報導也眾說紛紜，是非公理自在人心。

上文提及抄襲是道德與法律的一體兩面問題，也就是此事涉及道德觀感的問題，這是一個精神層次的問題。從社會觀感的角度來看，可能會比較傾向議論林智堅作為政治人物，應該要有與眾不同的高度來接受社會的檢驗。也就是在高道德層次上，林若涉嫌抄襲本身就是不對，陳明通說的林先初步設計民調，以及寫好一些方法論的問題，然後另一位學生余正煌換題目，在取得林智堅同意後，借用林智堅的民調資料和方法論完成論文，並順利通過口試，獲得學位。

後來林智堅進行論文寫作，以余的論文為參考文獻進行論文撰寫，但經查證比對後有90％的相似度，這樣的高比例相似度，涉及抄襲應該是無庸置疑了。但林在中華大學三位老師，以及國安局長陳明通的護航與掩飾下，看似是似而非的辯駁，實在難讓人很難相信其說法的真實性。

而綠營挾執政優勢，充分運用媒體報導林智堅澄清的說明與駁斥藍營的指控，這種運用媒體偏頗的報導，其實是想造成是非難分的亂象，藉此模糊抄襲焦點。綠營這種反向的媒體操作，是一種顛倒黑白的手段。

聰明又場面看多了的林智堅，不承認這是涉嫌抄襲論文，而只是注釋不夠清楚而已。這樣的說法，難以服眾，只能說，頂多能讓基本盤的人相信，其他人是不可能相信的，就選舉而言，有本無利，其害大之。

四、影響之大將難以收場

林智堅涉嫌抄襲事件，有越擴越大的可能性，涉及的層面也不單純，若不迅速誠實認錯道歉，並接受兩校行政調查與司法部門調查，恐難以服眾。事情發展至此，社會輿論譁然、當事人不認錯，似是而非地交代，甚至還有人意圖幫他粉飾太平，或是將案情翻轉成這是國民黨惡意的指摘。原因何在？

其實就林智堅第一時間的反應及應對方式來看，林智堅不可能承認此事，然後退出戰局，因為這件事會有輻射效應，至少擴及影響週邊的北北基。甚至嚴重的多層次輻射壞效應散出，將深而擴地影響民進黨的形象，以及看好度、信任度、支持度等各種與選舉有關的效度，這是林智堅遲不認錯的主要原因。

遠的來看，若此次地方選舉，民進黨大敗，并將可能影響到2024的大選，這是由點、線、面的三次元骨牌效應。民進黨若不壯士斷腕地果斷絕處，影響所及的層次與幅度將難以管控，則兵敗如山倒之勢若發生，恐將鎩羽而歸。林智堅若堅不認錯道歉退出戰局，對民進黨來說，2022擴及2024的複式危機是可能發生的。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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