「誠實是最好的政策」(Honesty is the Best Policy.)這個詞句在西方起源甚早,早就成為普世價值。近日民進黨徵召的桃園市長參選人林智堅,身陷碩士論文涉嫌抄襲事件,坊間議論紛紛。

「誠實是最好的政策」,正是林智堅最好的解困與說清之路,其他的說明,似乎都是多餘的推託之詞,無助事件的平息與止議。本文特就此事,提出幾點觀察,就教於各界。

一、誠實與謊言的虛實真相

林智堅論文涉嫌抄襲事件已延燒幾天了,看來快速止息的機會不大。原因在於,幫忙解釋人的言論與證據,恐怕連他們自己都覺得不真實。中華大學的三位教授的證明,大略是「林智堅論文沒有抄襲,都按照規範來撰寫,沒有抄襲的問題……」;國安局長陳明通5日解釋說「是學生余正煌換題目,在取得林智堅同意後,借用林智堅的民調資料。」前述這兩種說詞,在司法還未調查真偽之前,可以說是虛實真相,冷暖自知,但社會大眾的那把尺和眼睛,是會高道德、高標準來檢驗的,犯錯的人無從遁逃。

只是令人議論的是,國安局長介入此事,予人安全部門機器啟動介入的觀感,實在不好也不宜。尤見,此事之嚴重不可謂一般,還令國安部門首長親自說明解釋,令人覺得不宜之外,是否有更值得探究的地方,殊值司法部門,迅速、秉公、有效處理,以杜悠悠之風,端正選風,還德於民。

二、道德瑕疵與輕覷法律

在台灣學術論文抄襲事件,其實真的還不少,只是有些沒有被耙出來而已。論文抄襲牽涉兩個層次的問題,一是,道德瑕疵,也就是,對智慧財產的漠視與輕視,亦即,只要論文可以過關,管他如何規範,照抄不誤,甚至覺得有權有勢沒人敢動他不會有事。

此次林智堅涉嫌抄襲事件就是道德無感,法律無懼的兩樣情,而這樣的瑕疵與輕覷,都是現在許多政治人物,應該引以為鑑的大事。

三、社會觀感與媒體操作

政治人物是社會的資產,也可能是社會的負資產,這是一體的兩面,從這次林智堅論文涉嫌抄襲事件來看,這幾天社會各界議論紛紛,媒體的報導也眾說紛紜,是非公理自在人心。

上文提及抄襲是道德與法律的一體兩面問題,也就是此事涉及道德觀感的問題,這是一個精神層次的問題。從社會觀感的角度來看,可能會比較傾向議論林智堅作為政治人物,應該要有與眾不同的高度來接受社會的檢驗。也就是在高道德層次上,林若涉嫌抄襲本身就是不對,陳明通說的林先初步設計民調,以及寫好一些方法論的問題,然後另一位學生余正煌換題目,在取得林智堅同意後,借用林智堅的民調資料和方法論完成論文,並順利通過口試,獲得學位。

後來林智堅進行論文寫作,以余的論文為參考文獻進行論文撰寫,但經查證比對後有90%的相似度,這樣的高比例相似度,涉及抄襲應該是無庸置疑了。但林在中華大學三位老師,以及國安局長陳明通的護航與掩飾下,看似是似而非的辯駁,實在難讓人很難相信其說法的真實性。

而綠營挾執政優勢,充分運用媒體報導林智堅澄清的說明與駁斥藍營的指控,這種運用媒體偏頗的報導,其實是想造成是非難分的亂象,藉此模糊抄襲焦點。綠營這種反向的媒體操作,是一種顛倒黑白的手段。

聰明又場面看多了的林智堅,不承認這是涉嫌抄襲論文,而只是注釋不夠清楚而已。這樣的說法,難以服眾,只能說,頂多能讓基本盤的人相信,其他人是不可能相信的,就選舉而言,有本無利,其害大之。

四、影響之大將難以收場

林智堅涉嫌抄襲事件,有越擴越大的可能性,涉及的層面也不單純,若不迅速誠實認錯道歉,並接受兩校行政調查與司法部門調查,恐難以服眾。事情發展至此,社會輿論譁然、當事人不認錯,似是而非地交代,甚至還有人意圖幫他粉飾太平,或是將案情翻轉成這是國民黨惡意的指摘。原因何在?

其實就林智堅第一時間的反應及應對方式來看,林智堅不可能承認此事,然後退出戰局,因為這件事會有輻射效應,至少擴及影響週邊的北北基。甚至嚴重的多層次輻射壞效應散出,將深而擴地影響民進黨的形象,以及看好度、信任度、支持度等各種與選舉有關的效度,這是林智堅遲不認錯的主要原因。

遠的來看,若此次地方選舉,民進黨大敗,并將可能影響到2024的大選,這是由點、線、面的三次元骨牌效應。民進黨若不壯士斷腕地果斷絕處,影響所及的層次與幅度將難以管控,則兵敗如山倒之勢若發生,恐將鎩羽而歸。林智堅若堅不認錯道歉退出戰局,對民進黨來說,2022擴及2024的複式危機是可能發生的。

(作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人)

