帶職參選桃園市長的新竹市長林智堅碩士論文抄襲醜聞越滾越大，他在台大國發所的指導教授陳明通愛徒心切，出馬護衛徒弟，不料，惹禍上身，遭人爆料阿通師從1995年到2022年的27年間，總共指導了173為博碩士生，桃李滿綠園，比當年被民進黨尊稱為國師的李鴻禧，更具國師資格。

有人為陳明通緩頰，說他在入閣前便是學界知名教授，對政治、兩岸和國際關係有獨到見解，深受學生「愛慕」，指導173位博碩士生，並不為過。

按台灣博碩士論文知識加值系統揭露，陳明通畢業於台大政治所，博士論文的題目是《威權政體下台灣地方政治菁英的流動(1945-1986)—省議員流動的分析》，指導教授則是已故的台大政治系教授胡佛，出版日期則是1990年。

陳明通的指導教授胡佛老師是台灣政治學界的重量級學者，也是台灣民主的啟蒙者與捍衛者。胡師也是台灣政治統計和民調的開拓者，陳明通念碩士時便跟著胡師從事選舉的實證研究，但在民意調查、統計分析與實證領域而言，陳明通絕非佼佼者。1990年許多在國外名校取得博士學位者，千辛萬苦想要擠進台大教書都不可得，在台大拿到博士學位的陳明通，竟然能獲得校方青睞，留在國發所（前身為三民主義研究所）任教，若非胡佛老師愛護有加，格外照顧，絕不可能！

然而，陳明通終究沒能體諒胡師的苦心意旨，把台大國發所弄成了一間販賣文憑的機構！

27年間，指導173位博碩士生，平均每年指導6.4個學生。想當年，陳明通的指導教授胡佛及那些重視自身令譽的教授，那裡有如此草率收徒的道理?

博士也者，號稱博士，其實，研究範圍及其狹窄，小題大作，才能發掘學術精義。細看陳明通博士論文題目，顯見其專長僅止於台灣地方選舉及政治菁英的社會流動問題，曾幾何時，他竟然能夠指導專長以外的論文?

譬如，他指導的桃園市長鄭文燦，碩士論文題目是《中國基層選舉演變之分析-尋找民主發展的動力》，別說是陳明通不曾涉獵中國大陸的基層選舉，鄭文燦何時曾經去過中國大陸進行資料蒐集和實地考察?冷戰時期，兩岸對峙，大陸研究無法實地進行，如今，兩岸開放交流，研究大陸基層選舉，無須親履當地?但憑遠距的研究，竟然也能混到一紙碩士文憑，國發所的碩士文憑何其廉價也!

再看陳明通另一位高徒屏東縣長潘孟安，他的碩士論文題目是《屏東縣不同都市化地區之長期照顧需求與發展研究》。這題目社會學的意涵多於政治學，不知政治學博士陳明通如何跨界指導?可曾開立與長照有關的書單給潘孟安?進一步看，潘孟安的論文題目似乎應該用得上統計分析，不知道潘縣長的統計學成績如何?還記得否?或者，潘縣長一如大陸洗學歷的縣長鄉長，有人代讀，還有人代寫?台大國發所為了一己聲譽，何妨好好查查。

陳明通另一位知名高徒——高嘉瑜，她的碩士論文題目為《台灣的憲政改造與兩岸關係——以2005年第七次修憲為例》。此一論文題目，倒是符合陳明通的專業，不過，像我們這種也曾混跡過學術圈一段時間的人，看到這樣磅薄的碩士論文題目，不禁要問：這樣的題目，哪裡是碩士能處理的?這樣的題目，不是該寫成一本專書了嗎？

最後，我還是想問問：為什麼這事鬧得滿城風雨，台大校友都不生氣?也沒見到卓越校友們挺身抗議國發所毀壞校譽，作賤最高學府?也不知道七位台大校長候選人當中，有沒有人敢於提出廢了國發所的治校理念?

知識爆炸時代，博碩士論文涉及的專業，估計沒幾年就成了舊知識和廢文。或許，博碩士學位應該像醫生證照一樣，每隔三五年，就得Renew一次，免得滿街的假碩士假博士，招搖撞騙，騙得我們老百姓，失身失財還失了自信心?不過，看到林智堅和陳明通師徒的演出，咱老百姓也別灰心喪志，這年頭，顏色對了，錢對了，碩士博士任你挑!（作者為資深媒體人）

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