回到林宅血案上。

案發在民國69年2月28日，日子本來就敏感。每當這一天來臨，我都會重新掉進這個案子破不了的記憶，思索換作是今天的我，會怎麼做？問題出在哪裡？哪些地方可改進？一次一次的沙盤推演，一年一年不斷的想。對我來說，228已經不是歷史文獻裡的228，而是這個讓我親身經歷與震撼的228。

它帶給我許多啟示，這也是寫這本書，我將它擺在第一篇的原因。

當時的我很年輕，位階又小，毫無影響力，但我已感覺我們的制度需要改革。我鞭策自己，以後等到我有能力，要帶著後進，一起來改變它。

它也讓我內心有個種子開始萌芽，思索難道台灣的鑑識只能做到這種程度嗎？說實話，當時我們的技術就真的只是拿刷子刷一刷、採集指紋這樣而已，我自問，我只能無奈地做做這些而已嗎？

早期鑑識不受重視，鑑識單位的薪資、福利都差人一等，升遷機會有限，不易留住人才。我畢業時被分發到刑警大隊鑑識組，當時也覺得很委屈，曾經想過要調部門，但以前這樣做要靠關係，我一想到拜託人很麻煩，也就算了。經過一段時間，回頭發現這塊鑑識園地一片荒蕪，沒人想要耕耘，就掄起鐮刀鋤頭，認為只要自己稍加努力，一定可以闢地墾荒，播種結果。

我想要精進自己。當時，李昌鈺博士經常從美國帶回最新的鑑識科技，所以只要有機會，我就參加出國考試，因此得以三度到美國跟李昌鈺博士學習。

我一路從基層的技佐，幹到鑑識中心的主任，一直到退休，我這樣的抉擇也讓大家很訝異。因為以警政體系來說，一定要先調到別的單位歷練，充實資歷，像人事、督察、刑事等，才可能升到局長的位置，這是我們俗稱的「走跳棋」。單純走鑑識這條路，是不可能跳到局長的，一般人不會這樣抉擇，所以當初從鑑識出走的人很多，大家都不太樂意留下來。而我卻在這個領域一待就是33年，過去從來沒有人這樣做。

因為，每個人對成就的定義不同。

不管是從事法醫或鑑識，都需要一點執著的個性，堅持某種價值觀。很多法醫其實可以直接開業當醫生，可是他們選擇這條路，必定有對這份工作專屬認定的意義。這並不是抓到一個歹徒，被媒體大肆報導的那種風光亮麗，而是有了破案成果，默默在心裡的自我肯定，同時很重要的──這也是對被害者家屬的一份安慰。

時代不同，大家的價值觀跟著改變了。今天，警大的鑑識系已經變成最熱門的科系，而且門檻很高，需要足以考上知名大學前三志願的頂級分數才進得去，甚至有醫學系的學生，放棄當醫生的機會，選擇鑑識系；國家現在也給鑑識人員很好的保障與待遇。我們單位的地位隨之提升，從刑警大隊鑑識組變成鑑識中心。當然這並非我個人的努力，而是時代慢慢在演進。剛開始的荒蕪一片，到現在，已經不怕找不到優秀的人了。

我擔任主管後，就常跟同仁講，每接到一個案子不用學多，只要學到一、兩個以前沒想過的，把它記下來，等累積一百個案子之後，你就比別人多了一、兩百個經驗。

一名菜鳥怎麼可能從一件案子就包山包海，將別人幾十年的經驗統統吸收？所以鑑識人員不能貪多也不能貪快，要腳踏實地、按部就班的來。

另外，也不能怕接案。作為一個承辦人，接到案子要過濾證物、寫報告、畫圖表，還要承擔法律責任，所以很多人怕接案，認為多一事不如少一事。我們是責任制，很多人值班時沒接獲案子，就很慶幸；要是值班時一口氣來了3個案子，就說很倒楣。

各行各業可能都有些忌諱，連檢察官也是，什麼日子不能穿什麼衣服、不能動什麼東西，或是不能跟別人換班等。我的同仁也會說：「唉呀！主任，你不要再講『最近都沒有案子』了，你一提，怕案子就會很邪門的冒出來。」

我常說「開餐館就不要怕客人上門」。生意好不好不是你能掌握的，但既然來了，就要接受挑戰、從中學習。我們不是要求案子上門，而是要面對。因為鑑識很重視經驗，不是只要擁有工具就好，就算你有寶劍，也需要在江湖累積實戰歷練。一年接零星幾個案子跟接一百個案子的鑑識人員，功力當然大不相同。

每一件案子，都是別人用活生生的悲慘命運，成為你學習的道場；每一樁悲劇，都是別人用生命來讓你累積經驗、成長的平台，為什麼不認真學習？我們要珍惜感恩。

曾經有人問我，為什麼要退休？

其實國家給我的薪資福利都很高，長官對我的期盼也很大。但是，只要在公務部門一天，便會被這身分框住一天。跳出來，才能做其他我想做的事情，例如寫書，還有私人鑑定。

寫書不是為了得名，我希望能在有生之年，將我所學所感記錄下來。我常想，有一天我若倒下，累積的這麼多經驗和對鑑識的想法，也隨我化為塵土，這不是很可惜嗎？至於私人鑑定，台灣的公務人員不能兼職，唯有退下來，我才有機會站到另一面，協助真正有冤屈的案子。

法律制度本該有平衡機制，法庭不能是只有一面倒的一言堂。過去，我始終站在控方，但也同時看到辯方的不足與無奈，畢竟辯方只能透過律師為他辯護，而律師在鑑識方面的抗辯能力相當不足，除了公務單位，國內並沒有這方面的專家，於是官方鑑定成為權威，法官的習慣性認知也從未改變。

但倘若鑑定的推論有偏差呢？那就有可能形成冤獄，又或是錯放過真正的歹徒，比方說我們在後面篇章會講到「死刑辯論」，就是一個從8年徒刑到死刑之間極大翻轉的判例。

我一生都站在公家單位立場，卻醒悟到，我們不能只有公家的意見作為權威。若它不是絕對正確的，就應該挑戰它。我們需要更開放一點，慢慢推動、改變這個觀念。

什麼是正義？伸張正義需要冷靜的思維，與基本知識素養的訓練，才能做出有意義的探討與判斷。現在的社會，發聲管道很多，每個人都可以表達自己的想法。台灣最特別的社會現象是，電視上的名嘴和媒體新聞，常用重重猜測與誇大拼湊，一天到晚爭吵；民眾被種種誇大或不實的報導帶著跑，透過網路發酵發言，導致輿論辦案、媒體審判，彷彿每個人都是柯南或法官，專業的意見反而不被尊重，變得很薄弱。

每個案發現場，我通常都是第一個到場。憑著現場真實的勘察與專業的鑑定，陳述事實，倘若每個人都不在乎或不接受這樣的意見，這是很可悲的。

運用我的科學訓練，從鑑識出發，邏輯推理，幫助讀者比較客觀的思考並看見事實，這是我寫這本書的初衷，與我認知應盡的社會責任。

【本系列完】