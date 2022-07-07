開學之後，在弄完論文開題和瑣碎的復學手續後，苦思冥想應該寫一篇什麼樣的文章。

在一個在話語表達被壓抑的環境裡，有些方面不太好寫，寫了之後也不一定能發。

因為你要兼顧多元的受眾和兩岸敏感的意識形態。

時間總是催促著我們不斷向前，你總感覺來不及告別過去就要匆匆面對新的未來，在不同的時空看日月星辰，感受四季的輪迴，遠去的131天，我想對一個真實的台灣好好告別。

關於台灣，其實我心中還有很多未解之謎，在有限的時間裡真的很難全面瞭解一個地方，因為這裡不只是一座小島，也是經過數代人勵精圖治，努力經營而成的龐大社會結構。

師大：談台灣的大學建設

有關台師大的記憶，還是在席慕蓉的散文中讀到的，記得那時候剛上大二，沒想到四年之後我們成為了校友。

師大本部校區至今還保存著日據時期的老建築，行政大樓、普字大樓、禮堂和文薈廳，維也納森林和自由之鐘點綴其中，形塑著校園人文與自然並重的脈絡空間。

古樸與現代並存，中西方文明的交融，開放包容的大學精神，彰顯著師大的古典風華與現代視野。

在台師大，你可以認識來自世界各地的交換生同學，大多來自中國內地和港澳，日韓，歐美等地區，學校構建了以華語教學中心（MTC）為核心的國際招生體系，台師大的國際化程度和外籍生數量位居全台前三。令我驚訝的是台師大在近五年大幅度提升了自己的世界排名，少數學科躋身世界前1%，在2018年QS世界大學排名榜上，台師大亞洲排名56（與武大、北師大相近），世界排名289，全台排名第6位。

學校會專門為外籍交換生定期舉辦各式各樣的party和活動，如迎新晚會，聖誕晚會，春節晚會，集體出遊等，為外籍交換生搭建互相交流的平台。你可以嘗試與他們去交流，可以體驗到不同的語言環境和文化差異，遇到與你價值信仰不一樣的個體，也是非常有趣的經歷。

師大共有四個校區，我們住在師大夜市附近，臨近本部和圖書館校區，交通比較便利。除了上課和出遊，圖書館是我常去的地方，研究生可以申請研究室（Study room）長期使用，偶爾也會去二樓影音閱覽區看看電影和電視。這裡有很多珍貴的光碟資源可供借閱，除了最近上映的影視劇，還有一些年代久遠的老電影和電視劇都可以找到。日本動漫，好萊塢電影，美劇，日韓電影，華語電影等都是比較熱門的選擇。

圖書館和MTC之間有一間露天西餐店，是午後用餐、休憩曬太陽的好去處，在MTC上下課的外籍學生經常會光顧此地，你可以聽到各國的語言。

由於地理位置比較接近，加上三校在亞洲的排名也比較靠前和接近，我所交換的台師大，與台灣大學，台科大結成了「台灣大學聯盟」，三校可以跨校選課，共享教學資源。

自由主義與人文關懷

關於選課，台灣大學系統比較非常自由和人性化，三所大學幾乎所有的課程都可供選擇，你會有三周的時間進行加退選，前三周你可以跨校、跨系所去聽課，對於不喜歡的課程或老師你可以退選，在三周的時間內選到你滿意的課程為止。這樣就構建了學生和老師之間的一種雙向互動，更加科學合理，靈活自主，通過學生跨域選課，加強了三校學生之間的互動與交流，實現了教學資源的合理配置。

課堂比較自由開放，言論自由，不過我們經常也會因為兩岸問題在課堂上激烈辯駁，比如我去到的系所是大眾傳播研究所，不可避免都會涉及一點兩岸問題。

有一次新聞課上，我客觀陳述了歷史事實和觀點之後，居然有好幾個台獨傾向的同學直接站起來反駁，大家在課堂上爭論不休。

雖然彼此在意識形態上依然對立，但是你的言論和觀點都能得到應有的尊重，大家下課之後還是會握手致敬。

台灣的大學老師表現出和藹親切的一面，亦師亦友，態度謙和，不過也有一些老師原則性較強或帶有一定的政治立場。

他們在課堂上會鼓勵學生討論和交流，比較注重啟發式教學和人文關懷，崇尚價值理性，這與內地以升學為主體的教育體系，工具理性和競爭意識為主導的學院文化還是有些不一樣。

無論是教授還是行政老師，都比較熱情親切，人情味較濃。

如果你有什麼問題老師們會放下在手上的工作，帶著你去要找的系所或者部門，耐心細緻地解決你的問題，在很多細節方面都會讓你感覺很舒服。

還記得我們剛來第一天去報到，國際處的Jenny林彥含老師接待我們的時候，特別熱情，有禮貌，溫柔地跟我們細說每一個要填的信息和要辦的事項，給我們搬來椅子，看著我們寫完，幫我們處理好所有的事情。

那一瞬間我們都有點不太適應，因為以前很少遇到這麼好的行政老師，所以有點不好意思就一直給老師鞠躬說謝謝，沒想到她也給我們鞠躬說「不會，不會」，當時真的特別感動。

我們去的時候是下午了，前面也有很多外籍交換生過來報到，工作也很忙，但她還是耐心地跟每位同學細說所有的流程，不帶一點工作脾氣，始終保持親和的態度。

當時我們覺得可能是個例，後來發現台灣整個社會氛圍都是這樣的，人情濃郁，禮貌謙恭，樂於助人。

我在台大選了兩門課，分別在外文系和社科院，每次漫步在台大詩意的椰林大道，清風徐來。

耳邊響起傅鍾21聲古老的聲響，目光所及都是來來往往騎著單車的學子，感覺所有的美好都迎面而來，眼前的圖景應該是多數人憧憬和嚮往的理想中的大學生活。

道路盡頭的標誌性建築——總圖書館會吸引你的目光，延續台大日治時期的建築風格，與椰林大道兩旁的古老建築相得益彰。

象徵台大校徽的元素之一為傅鐘，勉勵學子「作息定時，生活有序，俾聞聲惕厲，精進不已」，凝聚著傅斯年校長所代表的學術自由、大學自主性的價值想像，已經成為台大校園的歷史遺產。

紀念性不在於形體，在於寄托其上的自由主義學風，建構了台大校園主要的感覺結構，鐘聲無形卻能激起人們心中的迴響。

自由主義學風，獨樹一幟的台大精神，滲透在校園的每一個角落，你可以在這樣自由主義的氛圍中逐漸找回我們正在丟失的主體性。

（趙華健）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）