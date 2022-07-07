2008年的全球金融海嘯期間，全球經濟恐慌，不少國家經濟陷入負成長的困境。因此，貨幣寬鬆政策、紓困、穩定金融的措施不斷推出，終於在隔年下半年後，全球經濟呈現反彈的局面。

2020年爆發的新冠肺炎疫情，以及2022年2月爆發的俄烏戰爭，導致產業供應鏈斷鏈，油價、糧價大幅上漲，帶動通膨居高不下。多數國家的中央銀行開始調整寬鬆的貨幣政策，走向升息循環，也引發了經濟可能硬著陸，甚至全球金融危機的疑慮。

「前事不忘，後事之師」，此次的俄烏戰事會不會產生金融危機？首先，必須看俄羅斯會不會發生資金的流動性問題。由於歐美在貨幣清算體系上排除俄羅斯，加上對俄羅斯石油的抵制，也讓人引發對俄羅斯無法償債的疑慮。俄羅斯的外匯存底高達6,000多億美元，但其中四分之三為歐美所凍結，而貿易收支也因為石油出口面臨抵制而受衝擊。雖然俄羅斯要求對若干不友好國家的石油出口改以盧布結算，但時間一拖久，也可能產生外債支付的流動性問題。加上俄國捍衛盧布，必然造成國內貨幣短缺、利率飆升、經濟成長下滑，投資、消費需求大幅衰退的困境。一旦戰事進入長期化，更不容樂觀。

再進一步言，若俄國償債發生流動性問題，進而產生跳票倒債，並拖累主要債權銀行（歐洲銀行團），將引發歐洲經濟的危機。若再傳導至新興國家，加上美元大幅升值，導致資金大量外逃，如此就有可能形成金融風暴。因此，環環相扣，如果每個環節都不幸發生，那麼就有可能形成全球金融危機。

至於2022年的升息危機，和2008的金融海嘯有什麼相同的地方呢？最大的相同點就是，股市、房市的泡沫，各國政府以寬鬆貨幣政策救經濟，是形成泡沫的最大原因。2008年金融海嘯的發生，主要是之前為了拯救網路泡沫，各國紛紛降息，造成資金氾濫，流入房地產、股市及衍生性金融商品所致。2022年升息危機則在於2020年初爆發的新冠肺炎，各國為了救經濟，推出紓困措施，美國甚至推出無限量的QE寬鬆貨幣政策，結果資金流入房市、股市，形成泡沫。

不過，2008年的金融危機和目前的升息風暴，最大的差別在於此次的升息風暴，除了經濟危機以外，還有通膨的壓力，問題也相對複雜。同時，俄烏戰爭一日未解，油價、糧價上漲所引發的通膨問題也不容易解決。各國央行等於是一個政策工具（升息）要同時兼顧控制通膨與維繫經濟於不墜兩個目標。再者，2008年金融海嘯時，歐美經濟雖然陷入困境，但中國經濟表現不差，有能力透過貨幣寬鬆、紓困、振興來解決部分全球市場需求不足的問題。而這次中國陷入結構調整，自顧不暇。加上中國、日本繼續寬鬆政策，反而可能使各國升息打壓通膨的努力大打折扣。

在歐美對付通膨面臨重大挑戰，以及全球經濟可能在明後年（2023、2024）面臨衰退的情況下，政府各部會也應該要有心理準備，卯足全力共同對付經濟可能下滑的壓力。有鑑於此，除了央行盱衡國內外經濟、金融情勢，審慎訂定升息政策之外，各部會也不能置身事外，積極超前部署才能因應變局。

目前財政部已有降低貨物稅、關稅，以及提高免稅額來協助企業、民眾因應通膨的壓力。經濟部除積極監控物價的穩定外，也應加速公營事業的投資，以及透過數位轉型、綠色轉型的補助、優惠，使企業能因應通膨、經濟下滑和升級轉型的目標。

此外，民眾適度兼差、增加所得也有利於因應通膨，因此，勞動部應和企業協商如何減少法規的束縛，增加民眾、二度就業婦女和中高齡兼差的彈性，以降低缺工的情況。

通膨已經消失了近20年，大家似乎已經忘了它的存在。但在新冠肺炎疫情下，各國執行寬鬆政策，再加上後來發生的產業斷鏈，以及突然而來的俄烏大戰，火上加油，喚醒了這頭沉睡已久的通膨猛獸。而且美國聯準會在政治考量之下，遲遲未能對通膨踩煞車，導致今天進退維谷的境地。美國財富500大企業中，有75％的執行長都認為，他們已經做好2023年經濟衰退的準備。在在的顯示，當前經濟的困境，以及問題的複雜性、嚴重性，不容政府小覷。