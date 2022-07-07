（一）

出來混，總是要還的。這一次，輪到了英國首相強生。

一切很戲劇性，但更羞辱性。就在過去這一天，一個又一個英國內閣成員憤怒辭職，頭也不回。

為什麼？

實在看不下去了，實在羞與這樣的首相為伍。

媒體統計了一下，至少16名部長宣佈辭職，創下了新的英國歷史之最。以前的紀錄，還是在1932年9月，當時一天之內，11名部長辭職。

這是英國歷史上罕見的戲劇性「政變」，最先辭職的，是內閣要員、英國衛生大臣賽義德·賈維德。

他當著強生的面痛罵，「英國人民正當地期望他們的政府正直不阿」，但是「在某些時候，我們必須得出結論，受夠了，我相信現在就是這樣。」

老子不幹了。

幾分鐘後，英國內閣第三號人物、財政大臣裡希·蘇納克也宣佈辭職，臨走前撂下一句話：公眾理所應當期待政府「妥善、稱職、嚴肅」工作，這雖然可能是他最後一次出任大臣職務，「在我看來，這些標準值得堅持，這也正是我辭職的原因」。

兩名大臣，負責英國當前最重要的兩件大事，一個是抗擊疫情，一個是恢復經濟，股肱之臣啊，說不幹就不幹了。

由此，多米諾骨牌紛紛倒下，一個又一個部長宣佈辭職。

也不僅僅部長們嚷著不幹了，還有很多副部長、高級官員都掛冠而去，總數據說已突破40。

強生到底犯了什麼大罪？

外界認為壓倒他的最後一根稻草，就是強生撒謊，任命行為不端的親信克里斯托弗·平徹為保守黨副黨鞭。

平徹乍看上去是一個英國紳士，但上周，這名「英國紳士」被指控猥褻了兩名男士。你沒看錯，他就是猥褻了男士，被猥褻的，據說很可能還是英國的議員。

這或許是一個私德問題，但隨著越來越多內幕被披露，首相強生被認為有不可推卸的責任。因為是他力排眾議任命平徹擔任保守黨的要職，而且是監督別人的副黨鞭之職。

多麼辛辣的諷刺。

更關鍵的是，這名首相還不斷撒謊。他明明知道平徹此前道德就有問題，但一直說自己不知道，直到一個又一個證據打臉，是他在說謊。

英國社會嘩然，強生，你這是在挑戰英國人的智商和底線啊。

要知道，三年前出任英國首相以來，被認為是「英國川普」的強生，荒唐事一樁接一樁。他被指責揮霍浪費，用公款大肆裝修自己的住宅；他說一套做一套搞出「派對門」，英國老百姓必須遵守隔離規定，但他和身邊人卻違反規定飲酒作樂。

而且，他處處留情，身邊女朋友換了一個又一個，反正他到底有多少私生子女，這是英國的一個謎。這一點，真正的川普，肯定都自歎弗如。

現在，又搞出這樣的撒謊醜聞。

也難怪英國部長們實在看不下去，上演了辭官大逃亡。

再聽聽反對黨是怎麼評價強生的吧。

工黨黨首基爾·斯塔默說：「在所有骯髒、醜聞和失敗發生後，顯而易見，這個政府正在崩潰。保守黨內閣大臣們早就知道首相的為人。」

自由民主黨領袖埃德·戴維在推特上寫道：「建立在謊言和欺騙之上的『紙牌屋』即將倒塌。現在就走人吧。你們敗壞國家的名聲已經夠久。」

唉，一場英國的紙牌屋，比紙牌屋還紙牌屋。

（二）

但更戲劇性的還在後面。

部長們紛紛逃亡，政府空空蕩蕩，強生怎麼看？

他還要繼續戰鬥。在英國議會，面對大家的一片噓聲，強生面不改色發誓：一個被賦予巨大使命的首相，在困難的情況下，其工作就是繼續前進，這就是我要做的。

嗯，我有巨大的使命，我還要為英國人服務。

英國人怎麼想？

最新的民調顯示，69%的英國民眾認為，強生應該辭職，只有18%希望他留任。

英國媒體更是紛紛表示，強生已經大勢已去。官方的BBC的點評：氣數已盡。老牌大報《泰晤士報》認為：遊戲結束了。

但英國老百姓的意見沒用，媒體的意見也沒用。因為現在是保守黨執政，保守黨上個月進行了不信任投票，強生涉險過關。而按照保守黨規定，一年內不能再提不信任票。

很多英國人擔心，英國不排除會上演美國一幕：就像川普堅決不承認輸掉大選一樣，「英國川普」就是不同意下台。

因此，儘管強生成了不折不扣的英國政治小丑，儘管英國漫畫家甚至用動物來各種奚落嘲諷，但強生就是要繼續「頑強戰鬥」。拉鋸戰估計還得有一段時間。

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，我們正在目睹歷史。

目睹英國歷史性脫歐，目睹英國抗疫失守，目睹最新的戲劇性「政變」……CNN有句話這樣形容，「強生政治生涯的壯觀瓦解現在可能距離完成還有幾個小時……」確實夠壯觀的，比好萊塢還好萊塢。強生還在掙扎，但所有人都清楚，他下台已是時間問題。但這樣身敗名裂下台，實在是罕見。哦，還有，罕見的導火索事件，罕見的活寶首相，英國人，你們真是會玩。

第二，西方政治到底怎麼了。

上台前，強生就是聲名狼藉，但這不妨礙他繼續當首相，繼續各種撒謊；就像美國，哪怕川普再離譜，他還是當上了總統，還是對全世界發號施令。當然，川普認為，拜登比自己更糟糕更齷齪。這不由不讓人產生一個疑問，西方政治到底怎麼了？中國人有句俗話，國之將亡，必有妖孽。這話未必正確，但西方，你們也要認真反思啊！

第三，普丁，你怎麼看？

別忘了，就是這個強生，前幾天各種搶頭條，甚至西方七國峰會上，提議大家都寬衣解帶脫衣服，要和普丁比胸肌，比比誰更強硬。氣得普丁回懟：你們這一幕真噁心。我估計，強生心裡清楚，回國後馬上有危機，於是各種辦法轉移焦點，但最後，還是沒能逃過這一劫。按照普丁不依不饒的個性，這一次，又會怎麼補刀呢？

（本文來源：「牛彈琴」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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