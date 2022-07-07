學術倫理是每一位研究生、教授在進行研究時必須留意的細節，涉及的項目包括有無抄襲？是否有註釋、參考文獻？或是其他違規事項？無論是學位論文寫作、期刊論文的發表、亦或是研討會論文的撰寫等，皆須符合一定程度的學術規範。

在學術論文寫作的規範中，若是有引用或轉載他人的著作，必須以註釋、參考文獻標示，原因在於前人的研究成果皆得來不易，若無上述的動作則視為剽竊行為，不但有辱學校與系所，作者本身的行為也對社會構成負面教材，更會影響社會大眾對於學術著作的信任。

新竹市長林智堅分別有兩個碩士學位。日前凌濤指出林智堅於「中華大學碩士論文」有高達九成四為抄襲，其中發表在2005年的《品質月刊》第41卷第12期，由李友錚、賀力行、姜吉生、連秋月等人所撰寫的〈國家顧客滿意指標之發展與建構〉一文中，與林志堅學位論文的第二章內容相似度幾乎一模一樣。

另一本學位論文為台大國發所碩士論文，文中遭人踢爆有高達七成的內容與同學相近，因事涉敏感及關係到學校的校譽，台大表示將進行程序處理，未來畢業的研究生學位論文則必須進行「原創性比對」，確認無誤後方能離校。

近幾十年以來，台灣在「廣設大學」的政策推動下，「在職進修」似乎已成為社會大眾努力求學的途徑與方式之一，部分公家機關甚至列為考核的標準之一，也有部分單位視為升遷的門檻之一；再者許多退休人士為圓年輕時的讀書夢想，特地報名研究所進修，不但讓研究所生的年齡層涵蓋相當廣泛，來自各行各業的背景，讓整體學習的視野更加廣泛，雖然高學歷在台灣早已非新鮮事，全民培養終生學習的習慣乃應受到外界鼓勵。

基本上「學位論文」是每一位研究生相當重要的畢業門檻，無論是「碩士論文」或「博士論文」，研究生皆須在指導教授的指導下努力完成，並且在最後關卡通過「論文口試」方能獲得學位，以筆者自身的經驗來說，論文寫作的過程相當辛苦，無論是埋首在資料堆中，或是後續的論文修改，其中的辛苦相信研究生皆能感同身受。

以學術研究的角度來說，研究生若能在學位論文的題目、研究方法、研究結果等提出不同於一般的結論時，其論文必定會受到更多的肯定；若是沒有提出相當驚人的研究成果，其作者也無須氣餒，畢竟整本論文沒有涉及抄襲、剽竊，在道德高度上絕對毫無問題，學位的獲得更是心安理得。

如今爆發林智堅論文抄襲事件，不但傷及學校形象，更成為社會上的負面教材，本文認為無論是抄襲或剽竊，校方必須從嚴面對、處置，給社會大眾與年輕學子一個正確處理事情與求學的態度。

（作者為淡江大學戰略所博士生）