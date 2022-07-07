美國參謀首長聯席會議主席密利接受英國媒體BBC採訪時表示，中國大陸對台灣的攻擊並非迫在眉睫，但美國正「非常密切」地關注局勢。他還補充道，中國大陸顯然「正在發展在某些時候發動攻擊的能力」，北京是否攻台「將是一個政治選擇」。密利的說法雖然是把問題丟給大陸的「政治選擇」，但是也明白說出大陸對攻台並非「迫在眉睫」的事，這對於急於打「抗中保台牌」以挽救年底九合一選情的民進黨來說，無疑是一劑消毒藥。

中國不受美國威懾

從去年美國前印太司令戴維森提出大陸會在6年內攻台的言論之後，國內外就不斷的出現中共可能何時攻台，或者「武統」台灣的論調，一時之間，台海成為世人眼中「全球最危險的地方」。

台灣真的是東亞的烏克蘭嗎？北京大學博雅講席教授、國際戰略研究院院長王緝思，近日在北京清華大學所舉辦的一場和平論壇中主張，中美雙方應該想辦法避免戰爭，如果中美雙方發生戰爭，最大的可能是在台灣海峽，中美關係最核心與最敏感的問題就是台灣問題。

王緝思還說，長期以來，中美兩國通過外交上的接觸和經常性的意見交換在台灣問題上達成了一個共識，即在台灣海峽不能發生戰爭。之所以當前台海局勢變得緊張，是因為美方一些有心人在鼓吹所謂的「武統時間表」，這種輿論包藏禍心，想把中美拉入戰火。中國政府高官從未講過「武統」這樣的字眼，中國大陸和平統一的大政方針是一貫的、持續的。

王緝思的說法確實說出了中美兩國的核心問題，在中美對話的場域，美國學者比較少談及台海問題，但是幾乎所有的大陸學者或多或少都要觸及台海問題，也就是不觸及台海問題，中美關係根本就談不下去。

如果再看同場論壇中，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯所論述，就可以知道其中的因果關係。吳心伯說，美國沒有能夠威懾俄羅斯入侵烏克蘭，因此它增加了在台灣問題上對中國的威懾。如今「防衛台灣」已經成為華盛頓的一個流行語。

吳心伯還說，台灣對於中國的重要性超過烏克蘭對於俄羅斯的重要性，如果美國不能成功地威懾俄羅斯進入烏克蘭，又怎麼能成功地威懾中國在台灣問題上的行動呢？從某種意義上講，在台灣問題上中國是無法被威懾的。過去幾十年的經驗表明，相互保證而非威懾，是一種更加有效的美國對台策略。

大陸主控台海問題

台灣問題是中美關係無法擺脫的關鍵問題，儘管美國國務卿布林肯先前用「投資、結盟、競爭」來界定美國對大陸的關係，但不管是要合作或競爭，美中關係就是繞不開台灣問題，如果美國不把台灣問題表述清楚，美中關係走不下去。

密利說「大陸攻台並非迫在眉睫的事」，王緝思說「從未聽過中國官員討論此事，也不曉得有『武統時間表』」，而吳心伯說「美國無法威懾俄羅斯入侵烏克蘭，又怎能威懾中國在台灣問題上的行動呢！」可知台海問題的主動性還是掌控在大陸的手中，美國怎樣鼓吹大陸「入侵」台灣，都無法改變大陸對台政策。

既然美國無法改變大陸的對台政策，民進黨難道就有能力藉由「抗中保台」的挑釁，改變大陸對台政策嗎？當然不可能，除非民進黨敢於宣布法理台獨，否則「抗中保台牌」也只能是選舉策略。

大陸7月中即將在廈門舉辦第十四屆「海峽論壇」，蔡政府一直想盡辦法阻撓台灣各界參加，但是並沒有阻斷大陸持續舉辦下去的意志。「抗中保台」喊得再響終歸徒然，它的外溢效果必然遞減，尤其是在疫情和經濟政策方面都面臨困境之下，民進黨的「抗中保台牌」終究要失效。