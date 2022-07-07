侯友宜自2018年當選新北市長，就一直是藍營人氣最高的政治人物，蔡英文總統連任後，更成為國民黨2024重返執政的新希望。他究竟應該循序漸進，今年底先當選連任，2年後再投入總統大選，或放棄連任避開韓國瑜魔咒，2024直攻總統大位，正陷入長考。近日傳出他可能放棄連任，改由江啟臣接棒的消息，但未獲得證實。無論如何，侯友宜類似2006年馬英九，如旭日東升，民進黨也把他視為首要對手，不放過任何打擊他的機會。

連任或直攻2024陷兩難

侯友宜高人氣與他2018年選戰打得漂亮、3年半任期政績獲得市民肯定有關，尤其新冠疫情兩度蔓延，新北都是重災區，侯友宜身為父母官，能以市民最大福祉與利益為出發，對中央指揮中心該批評就批評，與陳時中數度對槓，事後證明他的堅持正確，不過，該支持的政策他也不吝支持，讓新北災損最小化，因而得到市民高度認同。根據台灣民意基金會6月最新民調，六都市長中他的防疫表現最受肯定，獲得35.2%民眾支持，台北市長柯文哲其次，落後侯友宜7.5個百分點；高雄市長陳其邁名列第3。

不過，這位五星市長正面臨「恩恩案」的檢驗。恩恩是中和兩歲幼童，因染疫送醫遭延誤而死亡，恩恩父親從5月底開始控訴，質疑中央疫情指揮中心1922專線、新北市消防局119勤務中心及中和衛生所作業出問題，要求新北市政府提供新北119完整錄音檔。「恩恩案」發展一個多月來，民進黨幕後操作斧鑿甚深，凌厲攻勢下侯友宜形象受到一定程度的損傷。「恩恩案」仍在發展中，侯友宜處在政治生命關鍵時刻，「恩恩案」的處理沒有絲毫閃失的空間。

無論侯友宜是否競選連任，都會是藍營2024大選動見觀瞻的一位，他之所以高人氣，除政績因素外，他的兩個特質亦是重要因素。第一是他「溫暖的鐵漢」形象，第二是他跨越藍綠的人生軌跡與行事風格，使他成為「非典型國民黨」。國民黨的社會形象與民意好感度於低谷盤旋，但他能得到最多中間與淺綠支持者的好感，因而支持度在國民黨政治人物中出類拔萃。

溫暖鐵漢珍惜跨越藍綠

侯友宜鐵漢形象來自他任刑警期間的優異表現，當時台灣解嚴不久，治安敗壞，他多次圍捕槍擊要犯，其中以新光少東吳東亮綁架案及白曉燕命案最受社會矚目，尤其追捕白曉燕命案凶手，過程中曾多次爆發激烈槍戰，最後一個暴徒闖進南非駐台武官卓懋祺官邸脅持人質，侯友宜單獨進入官邸與暴徒斡旋，並順利帶出受槍傷的卓懋祺及其女兒。侯友宜頭戴鋼盔抱著卓懋祺幼兒離開現場的照片，讓他在鐵漢形象之外，更增添「溫暖」元素，「溫暖的鐵漢」從此深植人心。

2004年爆發319槍擊案，對當年總統大選結果造成重大影響，當時侯友宜任刑事局長，調查後認定全案「一槍兩彈一人」，槍手就是畏罪自殺的陳義雄，但藍營不服。2006年侯友宜獲陳水扁總統拔擢為最年輕的警政署長，卸任署長後，2010年受新北市市長朱立倫之邀擔任副市長，7年多「侯副」期間，表現深獲地方與市民肯定，2018年獲國民黨提名競選新北市長，勇奪116萬票，輾壓民進黨對手蘇貞昌。過去20年藍綠尖銳對立，侯友宜卻能獲得兩個政黨的信任，賦予重任，正顯示他剛正不阿的人格與就事論事的作風。

侯友宜究竟應退選直攻2024或先競選連任緩圖2024，確實兩難。直攻2024有失去舞台、聲量與影響力俱受磨損的風險，先競選連任則有損對選民的誠信，政治人物誠信為重。無論他最後如何選擇，都要牢記在心，他不但是「非典型國民黨」，更是「非典型政治人物」，對他而言，誠信更重要。如果他要競選總統，在競選連任市長時就要先表明志在2024。

「溫暖的鐵漢」與「跨越藍綠」造就侯友宜兩個「非典型」，珍惜這兩個「非典型」，侯友宜或許能帶給台灣新希望。