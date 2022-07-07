台灣海峽兩岸是否和平，牽動世界是否和平。台灣海峽一旦爆發全面戰爭，勢必造成中美兩大強權的大戰。一旦中美大戰，人類文明也就毀於一旦。

以上是全世界國際關係與軍事專家的共同憂慮。全世界最不憂慮台灣海峽發生戰爭的，就屬勢將成為戰場的台灣。

這一點也不矛盾，正因為台灣沒有意識到自己處於戰爭的懸崖邊緣，更讓有心在台海戰爭中發大財的勢力樂於煽動仇恨，引發衝突。為了追求台灣海峽兩岸間的長久和平，我們必須認識和理解，即將發生的台海戰爭，源頭來自於過去以來的三場戰爭！

第一，1887年日本帝國制定了向中國發動一連串戰爭來擴張領土的政略，在1894年的甲午戰爭中首先割取台灣做為殖民地。（這也是蔡英文不久前出席乙未抗日保台事件紀念會時，不敢提及的歷史背景。）1931年，日本延續帝國的擴張政略，再度對中國發動戰爭，直到1945年日本天皇宣布投降為止。

第二，是1927年以來國民黨和共產黨之間的武裝內戰。

第三，是1947年以來的國際冷戰。

這三場戰爭形塑了今日台灣海峽兩岸的對峙格局。

儘管期間因為中美關係正常化與冷戰結束，使台海兩岸發展出龐大而密切的貿易往來與經濟鏈，兩岸政治關係也一度貌似和平。但隨著美國與中國之間的實力差距日益縮小，兩強關係的競爭與緊張也讓台灣海峽再度成為足以引爆世界大戰的火藥庫。

因此，此刻生活於火藥庫上的台灣人民必須採取行動，在有人點燃戰爭的引信之前，向世人昭告：絕大多數的台灣人拒絕戰爭，拒絕成為跨國戰爭販子的棋子和馬前卒，也拒絕讓台灣成為美國霸權的代理人戰場。

我們必須向全球有志一同的和平追求者昭告：絕大多數的台灣人拒絕引發一場勢必使人類文明倒退兩千年的世界大戰，我們拒絕任何強權毀滅台灣人生存與發展的權利，也拒絕當強權毀滅任何國家與民族生存發展的幫凶，更不願意眼睜睜的看到戰爭奪走這一代和世世代代人類的文明。

我十分敬佩王義雄律師，毫不畏懼會被戴上一頂又一頂的紅帽子，毫不擔心會被打成中共同路人，也要聯合有志之士，發起這項「召開國是會議，促進兩岸和平談判」的歷史性公民投票，一起在戰爭的懸崖邊上，阻止人類文明的悲劇發生在台灣海峽之間，發生在台灣這個美麗的島嶼之上。

我願意也已經簽署成為這項公投的提案人，我邀請所有勇敢的台灣人，一起來簽署成為這項公投的提案人。

最後，請大家思考：如果你無懼於面對戰爭，又何必懼怕談判；如果你懼怕戰爭，那麼何不勇於追求和平！（作者為醫師，曾任高雄榮總台南分院主治醫師）

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