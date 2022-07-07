台灣淪落至今，馬英九、蔡英文兩位總統人格特質之錯置，士大夫的無恥，都責無旁貸。

其實，蔡英文的政治目標很清楚。第一任是全面執政，控制五院，箝制輿論，追殺反對黨；第二任則壯大派系，建構後小英時代的影子領導。目標確立，她就殺伐果斷「遇山開路，遇河搭橋」，軍事、法律、行政、教育…手段齊下。反對的聲音「不許讓我聽到」，讓網軍以鋪天蓋地的反擊消音。這6年我們赫然發現，總統權力真大，立法、設官、用人，隨心所欲！回頭一看，馬英九怎麼把總統做得那麼小：政策，一質疑就退縮；官員，一罵就下台。蔡英文的偏執與馬英九的懦弱，造成今日荒謬的台灣。

蔡英文以「親美反中」為施政核心主軸。那可不僅是政策，而是要形成深入骨髓的基因，可長可久，這就得靠文化及教育了。於是，「去中課綱」成了奠基工程，雙語政策、本土語文必修、本土語彙辭典…則是一根根梁柱、一塊塊磚石，意圖把台灣構築成一個沒有中國元素的元宇宙。

蔡政府以「提升國家競爭力」為由，全面啟動教育體系的雙語化，要求各大學全力推動雙語教學。於是台師大國文系以英語刊登徵才，徵求思想、語言、文學專長領域教師，需全英語授課。淡江大學中文系則公告師資招聘事項，要求文字、聲韻、訓詁學專長專任者，需具備全英語授課能力。文史學界一片譁然。

因為從文字開始，中文象形，英文拼音，本質不同；中文一字一聲，英文一字數音節，聲韻迥異；外加歷史不同、文化不同，許多詞彙根本無法精準對應，構築而成的意義與意象更難以言詮。一本紅樓夢就沒有能被各方認可的英譯本，遑論經典、詩詞、文字聲韻訓詁學？全英文授課絕對造成菁華盡失，徒留糟粕。即使教導外生恐亦非所願，若以台生為教學對象，更叫荒謬。試問，英國人會用中文教英國學生學《莎士比亞》嗎？

荒謬事非此一樁。教育部為了推動本土語文必修課，強行沒收號稱「108課綱最大亮點」的「彈性課程」。一夕之間，全台灣國中老師數年研發課程的心血與熱情，付諸東流。近期國教院又在官網公開徵求流行語彙，納入「台灣新興詞語彙編」，計畫歷時3年，由10名專家學者組成工作小組，審核那轉瞬即逝的本土淺碟流行語。樁樁荒謬，件件指向蔡英文施政的核心主軸。總統的偏執，讓國家政策本末倒置，讓國家競爭力江河日下。

但只有總統該負責嗎？一個人成就不了如許多事，那是在胡蘿蔔與棒子交相運用下，士大夫的屈膝完成的荒謬。這點，馬英九不懂，而蔡英文太懂。

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）