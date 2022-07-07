最近「小英男孩」頻頻出包，其中，風頭最健的當屬農委會主委陳吉仲和預備去桃園選市長的現任新竹市長林智堅。所謂的小英男孩分為中生代與新生代兩大族群，中生代多人出身社運，目前擔任政務官，新生代則是30多歲至40多歲，主要是以投入選戰開創政治前途。

目前「中生代五虎將」除陳吉仲之外，還包括國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、內政部次長花敬群和經濟部次長曾文生，之前還有一位因深澳燃煤電廠等爭議請辭的前環保署副署長詹順貴。「新生代四大天王」除被人稱為「新竹花美男」的林智堅之外，還有號稱「林九萬」的現任民進黨副祕書長林飛帆、以「口譯哥」聞名的台北市大安文山市議員參選人趙怡翔、決定爭取於2024年再戰立委的吳怡農。

蔡英文對中生代小英男孩的栽培方式是先讓他們擔任部會次長，經過一段時間的歷練後再予以扶正，陳吉仲、龔明鑫和蘇建榮都是循此模式攀升。不斷為住宅政策槓上台北市長柯文哲的花敬群，可說是蔡政府的一員戰將，但他運氣比較不好，不但目前還卡在次長位子上，且據傳因日前剛上任的內政部常務次長吳堂安，被視為閣揆蘇貞昌人馬，從花的手中分走包括住宅政策在內的業務，外界認為花敬群遭到了冷凍。曾文生目前代理台電董事長，這個位子是燙手山芋，如果蔡政府的能源政策不變，誰擔任台電董事長恐怕都很難解決問題。預料蔡政府任內電力突槌的機率還是很高，就看蔡英文屆時要花多少力氣搶救她的小英男孩了！

蔡英文培育新生代小英男孩的手法則更為激進，直接讓他們乘坐噴射客機，如讓毫無政治歷練的林飛帆擔任重要黨職；破格讓沒有外交資歷的趙怡翔擔任駐美代表處政治組組長，近日還讓他接棒阮昭雄參選市議員；吳怡農第一次投入選舉就選立委，失利後直接擔任民進黨台北市黨部主委，年初宣布將再戰2024立委；蔡英文對林智堅更是呵護備至，之前為他量身打造大新竹合併升格不成後，又徵召林智堅跨區參選桃園市長。

儘管蔡英文提拔小英男孩不遺餘力，然而，這些子弟兵的表現卻極不理想。如近日農委會主管的農漁產品不斷被查到涉及使用禁藥或是包裝上存有新冠病毒，遭到暫時禁止輸入，陳吉仲一籌莫展，甚至說出「石斑魚借牌是ECFA造成的陋習」、「芒果不會確診」等連篇鬼話，連同為民進黨的屏東縣長潘孟安都炮轟他毫無作為。

林智堅連爆兩篇論文涉嫌抄襲，不但無法清楚解釋、還對爆料的台北市議員王鴻薇提告。這些草包小英男孩，辜負了蔡英文的苦心栽培，也成了蔡政府的執政包袱，為民進黨年底大選的選情增添不少利空。

（作者為作家）