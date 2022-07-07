2022桃園市長選舉不只是林智堅與張善政之爭、也是鄭文燦與朱立倫政治前途之戰，更是藍綠兩黨2024總統大選的風向球。由於林智堅與張善政兩位主要候選人雖各有強項，但各自的短板也很明顯，因此單憑林、張個人的特質、經歷與努力皆不足以決定戰局。在所剩不到５個月的競選期間，「勝負手」必是藍綠兩陣營的總體動員作戰，誰先在黨務、政務與選務三大領域全面性完成整合與動員，才有可能勝出。

第一，對學官出身的張善政而言，其職涯歷練都在學界、外商以及中央政府，尤其在科技政策、科技產業領域，社會應給予張前院長公允的肯定。然而張擔任閣揆期間，已是2016年1月總統大選後至5月候任總統就職前的「看守內閣」階段；換言之，張前院長沒有太多機會行使他的閣揆權能。

此外張前院長對於地方政治生態、地方政府運作並不嫻熟。尤其中央層級文官與地方政府文官有其稟賦與組織文化差異，加之地方政治盤根錯節的利益關係，更需要具有「偉大的溝通者」能力的首長。然而就目前形勢觀之「接地氣」和「溝通者」顯是張善政的短板。

雖然張善政和邱奕勝議長已在日前破冰相見；國民黨為補償呂玉玲立委與其夫婿陳萬得議員家族並尋求支持，補提名陳萬得之子陳韋曄參選平鎮議員，但也可能衍生出國民黨內部對於黨中央破壞遊戲規則的不平。張善政能否團結各方全力輔選，還有相當需要補足的空間，也更依賴朱立倫主席的動員整合。

第二，對生涯歷經國會助理、市議員的林智堅市長而言，其黨務、選務、政務歷練可謂完整。加上林又是承接同黨籍鄭文燦市長所交下的棒子，理應在爭取民意支持、整合黨籍同志，調和政務官、常任文官、民意代表與地方派系等領域更具優勢。

林智堅的有利情勢實得益於鄭文燦所奠下的基礎。其一是鄭文燦市長執政團隊將會全力輔選。其二是桃園市議會黨團在黨中央確定徵召林智堅後便召開聯合記者會表態支持，各家議員候選人也紛紛掛上與林智堅合體的看板。其三則是鄭文燦任內善於協調市府與議會關係、派系關係，甚至得到跨黨派議員相挺。由此觀之，民進黨陣營的整合進度顯然更為領先。

然而，林智堅選戰開局，便受到論文涉及抄襲的質疑，事件真相還有待釐清，但國民黨總體動員要拿下桃園的意圖也非常明顯。選舉本就是檢視政治人物的時機。林智堅市長自應以審慎負責的態度，在學術的標準下接受各界檢視。

另方面，新竹經驗不可能完全移植到桃園。新竹市人口約45萬人，約等同桃園區或中壢區的人口數；也就是說僅是桃園市一個次級行政區的規模。再者，新竹市雖是科技大城，但科技產業與新竹科學園區的發展是科技部和竹科管理局的權責；長期以來，是竹科的發展帶動了新竹市的成長，而非新竹市的發展帶動竹科成長。換言之，新竹市政府在新竹科技產業發展中，從來都不是關鍵的政策與治理角色。

相對之下，桃園市在過去7年期間，在鄭文燦市長及市政團隊的努力下，從工廠林立的傳統製造業城市，蛻變為兼具工業與新經濟兩大支柱產業的移居城市。截至今年6月桃園市人口已超過226萬，較升格前增加21萬人，城市人口市民的光榮感也益增。

面對比新竹市人口規模大5倍；土地規模大11倍的桃園；平原與山地、核心區與郊區城鄉異質性更大的桃園；產業政策與服務需求更大的桃園；政治環境更為複雜的桃園。林智堅不可能單憑新竹經驗與個人特質勝出，林智堅若要勝選，必須、也唯有全面繼承鄭文燦市長的施政路線與團隊戰力，才有可能面對來自國民黨總動員的挑戰，真正承接鄭文燦市長所留下的政治資產。

（作者為台灣產經建研社理事長）