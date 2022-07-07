民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波越演越烈，除了雙方互相提告，中華大學與台灣大學也進入調查程序。當初欽定林智堅參選桃園市長的蔡英文總統首度發聲，在林的臉書貼文下留言表示「智堅辛苦了！」表達聲援力挺之意，顯示民進黨中央目前並不會有選前「換堅」的打算。

蔡英文此舉其實並不令人意外，不過她的表態挺堅，對林智堅本人固然有極大的安定寬慰作用，但對化解外界席捲而來的爭議風暴，恐怕效果相當有限。就像她只能說「任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象」，完全沒有任何釐清是非的根據，只是訴諸政治語言罷了。

果然蔡英文的留言，立即引來眾多網友留言灌爆開酸，甚至有人做哏圖諷刺「沒論文安慰假論文」；而這正是同樣在論文門風暴裡「同病相憐」的兩人，根本沒有任何公信力為對方講話的微妙反諷。

更嚴酷的現實是，一旦「換堅」必將造成「英派」強勢布局年底大選的崩盤，不僅桃園會變得很難選，連帶也會嚴重影響雙北甚至全台的綠營選情，所以現在蔡英文才必須出來表態穩住大局。

然而如此硬挺，後續會不會激起如台大等學界的更大反彈，把林智堅的指導教授現任國安局長陳明通等一缸子人都拖下水，賭注風險很大，誰也不敢打包票。

尤其預估陳時中也在蔡英文的力挺下，即將宣布參選台北市長，一個個「小英男孩」都不能再出狀況，否則必然會如火燒連環船般互相拖累。可是，現在火已經燒起來了，想要硬撲滅，有用嗎？