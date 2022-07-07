張景森企圖為林智堅「解套」，提議日後碩士生不必撰寫論文，此議是萬萬不可行的。撰寫論文，不僅僅是憑此搏取文憑而已，更是一種思考訓練、表達訓練、整合事理訓練、獨立思辨訓練，儘管論文的內容可能未臻理想，日後也不見得會走上學術研究的路徑，但也是自我能力的一種提升，在未來的職場上大有助益。如果輕言廢除，無異是廣開方便之門，讓夤緣取巧者，更容易鑽迎縫隙，毀敗了學術風氣。

其實，撰寫論文雖不是如此簡單的事，但要做到不抄襲、不倩人代筆，又有何難？且今碩士學位的審查，其實已是極為寬鬆的了，基本上只要不犯抄襲、代寫之弊，只要敢提出來，儘管寫得不甚理想，也可以輕易過關。如今連這一個關卡都要廢棄，碩士學位等於唾手可得，這還有什麼意義和價值，豈不是鼓勵大家一起來「洗學歷」了嗎？

我在大學任教30年，也指導過不少「在職專班」的研究生，儘管論文的優劣有別，但每一本都是他們兢兢業業、付出了不少的汗淚心血完成的；當然，也有一些是苦於時間和工作的壓力，無法及時提交論文，終告放棄的。我的原則非常簡單，可以容許論文出現不足與瑕疵，但絕不容許作假、抄襲。因為林智堅的論文門，在職專班被殃及池魚，可能會招蒙許多誤解，但我相信，通過學生的自勵，以及教師的嚴格把關，多數有心向學的在職專班學生，也都是表現得可圈可點的。

張景森平日就愛亂放砲，經常出一些行不通的餿點子，身為行政院政務委員更應該謹守分際，不屬自己的業務少發言。如今為了救援林智堅，竟然批評「碩士寫論文是落伍迂腐的觀念」，張景森一再為黨失言，尸位素餐，真該回家吃自己了。

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