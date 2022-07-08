民國38年8月28日，蟠龍學校全體師生400人，分乘徵用之民用卡車20餘輛由梅縣浩蕩出發，因為沿路各縣道路橋樑因戰爭受到破壞，走了7天才到興寧縣水口鎮，因梅江渡船只剩兩艘，難民眾多，學生們只得在河堤排隊等候，一等竟然兩天。

而後校方領隊乃對學生宣布，凡是渡河者，看到有車就上，設法到豐順縣湯坑鎮會合，而由湯坑走到揭陽縣，又因天下大雨，地面泥濘不堪，車隊無法再前進，只好讓學生下車在民宅騎樓下躲雨躲了兩天，待雨停了才再出發，終於抵達目的地潮州潮安縣庵埠鎮。9月5日，柯遠芬告訴蟠龍學校學生，學校併入怒潮學校，並由柯遠芬接任怒潮學校校長。鄧克榮與劉超榮等梅中學生被編入學生第四大隊，隊長為黃埔十八期彭介軍。

經過在庵埠將近一個月的集訓，9月29日，農曆8月8日，怒潮全校師生在校長柯遠芬的指揮下，由汕頭港搭乘海辰輪出海，在中華人民共和國建國的10月1日穿過台灣海峽，而於10月2日在台灣省基隆港登陸，經台北、三重、新莊、樹林、湖口，在行軍和火車間，終於由湖口越嶺行軍，來到新竹縣新埔鎮。

鄧克榮隨怒潮學校來到新埔客家庄，一切倍感親切，思鄉之情稍卻，而全心於學業與訓練。鄧克榮在校期間營房位於新竹縣立新埔國民學校，他的表現出類拔萃，而為該校主任周組照所賞識，介紹出身新埔當地而任教於台中縣立清水國民學校的女教師謝完妹和鄧克榮認識，謝完妹對於文武兼備的鄧克榮一見傾心，惟父親謝火郎以鄧克榮為外省軍人，擔心女兒受累，乃堅決反對兩人交往，兩人只好暫時分開，惟賴魚雁往返。

鄧克榮十分爭氣，在怒潮全校1700名學生中，以第三名優異成績畢業，而在怒潮學校於次年9月遷移金門縣金城區水頭村前，即與同隊之曹登俊、全校第一名畢業的江西省雩都人方昭烈等同學共同考取於高雄縣鳳山鎮復校之陸軍軍官學校第24期，即台灣第一期。新生於40年4月報到入學，鄧克榮專攻砲兵，42年6月以陸官全校第二名優異成績畢業。為國家選派公費赴美國奧克拉荷馬州勞頓（Lawton）市之錫爾堡（Fort Sill）防空砲兵學校（Air Defense Artillery School）深造，攻讀碩士，並接受防空砲兵等專業進階軍事訓練。學成畢業歸國後，又一度為外派為駐外武官，在民國47年8月八二三砲戰爆發前夕，鄧克榮以其砲兵專業，奉派在金門前線擔任連長，與解放軍駁火對戰。

鄧克榮離開新埔在官校、海外，乃至戰爭期間，長年與謝完妹透過書信維繫感情。謝完妹在清水國校任教的同時，也進修學位，兩人互相砥礪，力爭上游。民國55年，鄧克榮在台南縣永康鄉四分子陸軍砲兵學校（今陸軍砲兵訓練指揮部）擔任教官，謝完妹堅持所愛，瞞著父親謝火郎親身到台南和鄧克榮登記結婚，結婚當時鄧克榮僅有的聘禮是一條比線還要細的項鍊加上一只戒指，兩人經過十多年的愛情長跑，就這麼私訂終身而廝守一生了。

謝完妹與鄧克榮結婚後，鄧克榮則繼續軍旅生涯，歷任戰爭學院野略組教官、國防部一般參謀官、陸軍總部作戰署副署長、陸軍總部參謀長、第146師師長、陸軍後勤指揮部參謀長。鄧克榮與謝完妹夫妻共育有一子三女。

（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系暨國立金門大學通識教育中心兼任副教授、台灣獨家傳媒智庫執行長）

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