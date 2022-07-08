1947年美軍在對本案調查與證據收集完成後，將全案移交給華盛頓的司法部。而這一年台灣也有了翻天覆地的大變動。由於二二八事件的緣故，陳儀、葛敬恩相繼離職，其下總部人員也作鳥獸散。基本上，這件 「日本黃金案」的關係人（中、日、美）大多數已經離開台灣；留下的只有民間的八卦，以及讓人有無限想像空間的謠言。

1947年5月，美國有關單位終於開始收網，收網的行動是由司法部主導，軍方出錢、出力，全力配合。

●1947年5月4日，原田抵美後住進警戒室

此時原田在台灣已經被關了將近一年，雖然他所涉及的戰犯案還在調查中，但在美軍的要求下，他被「借」出了看守所，以證人的身分乘坐美國軍機經由上海飛到了美國。如同所有從亞洲乘坐軍機回到美國的軍人一樣，他先在舊金山東北方40英里的Travis Air Force base入境，再被送到了洛杉磯港口旁的Fort MacArthur軍營。由於原田在台有案在身，所以他在營區內是住在警戒室，行動受到限制，每天也只有1美金的零用錢。

在警戒室拘留期間，原田對外的通信大概都受到檢查，信件的內容最後卻都傳洩到被告律師的手中，而被其用來大作文章；幾乎到了捕風捉影的程度。例如原田和東京叔叔在通信中談到：請妻子向盟軍麥帥總部呈遞請願書，律師就質問他：叔叔是否和盟總有關係；這些無非都是要在陪審團的腦中，刻畫一些他私下和美國軍方交換條件的印象。 1947年12月23日，原田寫了一封信到台灣，要求警備司令部撤銷對他的戰犯起訴；他在信中陳訴：他從來沒有參加過任何和中國或美國軍隊交戰的戰役，而台灣對他的調查也一直無法進入到正式審判，如果查不出證據，希望中華民國能撤消他的案子。1948年2月3日台灣警備總部終於決定撤消他的罪名；幾經波折，當1948年3月26日撤訴的文件送到美國陸軍部後，他才得以住到普通寢室，並且每日的零用金也增加到5美金；然而這又被質疑是和軍方在條件交換。

●1947年5月4日，鈴木初抵美國遭戰犯待遇

在美國軍方的安排下，時任台大教授的鈴木源吾也和原田同機來美，住進了Fort MacArthur，他們的食宿都由自南京專程飛來的美軍在華聯絡官所安排。起初鈴木和原田同住在警戒室，而後將他遷移到軍官宿舍，和黃在義同住一房。由於彼此的身分和教育程度不同，鈴木對黃非常的不信任；在和葛超智的書信中，他甚至用名聲不佳（Notorious）來稱呼他。

在剛下飛機的頭幾個月中，鈴木在軍營內經歷了不好的經驗。在他 1947年11月16日給葛超智（Kerr）的書信中，有以下的描述：「當初離開台北前所有美軍應許的事都沒有實現，下了飛機後，所受到的待遇如同待審的戰犯一般，一直到一個月以後（1947年6月），由司法部檢察總長直接下了指令，陸軍方面對我的態度才有所改善。我實在想忘掉這些不愉快的事，以免影響我和美國朋友之間的友情，但是我不得不告訴你，這裡軍官的水準看起來實在不如當初在台北的那批美軍，我很意外居然見到那麼多教育程度很差的的上尉、中尉軍官，在舊金山那位對我態度很差的中尉，連「attend」都寫錯成：「append」。

後期鈴木行動比較自由，甚至有自己的鑰匙可以隨時進出圖書館、使用館中的打字機。開庭時在被告律師對他所作的交叉質問時，這些小小的便利，又都被用來作為他享受政府特權的證據；因而質疑他立場的超然性。

原田和鈴木是屬於美國占領區日本的居民，因而是在沒有入境簽證的情況下，由美軍直接送到洛杉磯的軍營，因而只能在營區內活動。出庭時，要由警衛陪伴到市中心的法院。美國的軍方是下了很大的工夫，決心要將艾文思繩之以法。

1945年9月5日，鈴木和美國尋俘小組成員，在基隆碼頭等待美軍接俘艦艇靠岸，他當時的角色是日方派出的翻譯。（圖片： Block Island歷史檔案；作者炳文提供）

（以下是被告律師和鈴木在庭上作證時的部分對話。對話中，被告律師設法營造鈴木有來路不明的收入，並受到特殊待遇，暗示他和美軍及台灣有交換條件。扯到最後，連法官也聽不下去，而出面結束這段無理的詰問。）

律師：你居住在「麥克阿瑟堡」這段期間，是否曾寄過錢或包裹給台灣任何的人？

鈴木：我寄的不是錢，只是根據禮物包裹的規定，寄給送太太和兒子。

律師：那麼自從來到麥克阿瑟堡後，你大概寄過多少錢？

檢察官：我反對這項質問， 我不認為證人給家人寄一些錢或禮物，對這個案子有什麼意義。

律師：法官閣下，我是想了解他在美這段期間，除了每天5美金的作證酬勞外，是否還有其他的收入。因為光憑每天這5美金的收入，是不足以支付他購買這些禮品的開銷。我認為他還有其他（不明）的收入。

法院：我認為律師有權在這方面質問，他只是要證明證人寄送出的禮物其價值超過了他的收入。

律師：鈴木先生，自從你住進麥克阿瑟堡後，你知道你寄了多少錢到東方去嗎？

鈴木：我想總共大約寄出了250美元。

律師：就只有這麼多嗎？

鈴木：是的，僅此而已。 我有完整的郵寄物品清單。

律師：該不會有1700美元之多吧？

鈴木：哦！沒有那麼多。

律師：你是不是都是在麥克阿瑟堡的軍人免稅商店（PX）買的？

鈴木：是的，主要都是在營內PX買的。

律師：你是不是透過（另外一位證人）愛隆生上尉代買的？

鈴木：不，我是獲得了批准，可以自行PX購買。

律師：你也有權像任何其他武裝部隊的成員一樣，在PX購買免稅商品嗎？

鈴木：是的，我得到了（陸軍當局）的特許。

律師：你獲得這項特許有多久了啊？

鈴木：自1947年6月或7月以來就可以了。來的時後，我自己也帶了些美金來。

法官：哦！！原來當初你也帶了些錢來。

鈴木：是的。

法官：你帶了多少錢？

律師：你離開那裡的時候有人給你錢嗎？

鈴木：是的。美國陸軍航空隊（來台）的尋俘小組給了我這筆錢，我為他們作了翻譯的工作。

律師：那麼，那100美元算是你的收入了？

鈴木：不，我一共收到了600美元（酬勞），我簽署的正式的收據，而收據上有魏德邁（盟軍中國戰區美軍指指揮官）將軍具名。

律師： 怎麼，你剛才回答法官時才說只帶來了100美元。現在你又說是600美元，到底那個數字是正確的？

鈴木：我從陸軍航空隊收到的金額是600美元，而我帶到這個國家的錢是100美元。

律師：那你沒有帶另外的500美元嗎？

鈴木：我是於1946年來美之前，經過上海，在那花掉了500美元，事實上我是在（中國政府）禁止（黑市）買、賣美金的規定出爐前，就在上海（賣了美金）花掉了。

律師：鈴木先生，你是否在1946年獲得了這600美元？

鈴木：不是的，1945年（9月14～9月17日）。我在台灣協助搶運大約 1300 名盟國戰俘離開的工作，然後有3個月的時間，我又協助尋找盟軍在台作戰失蹤的航空人員。那個時候，我獲得了這筆錢。

律師：換句話說，你賺了500美元，又得到了100美元？

鈴木：他們一共給了我600美元。

律師：這些前到底是你掙來的，還是因為你來要出庭作證，他們給你的？

───此時，法官也聽不下去了，而出面結束這段無理的詰問───

法官：我想鈴木已經回答了。這些錢是作為報酬給他的。

（以下這一段對話，被告律師又在暗示：鈴木不屑穿美軍的制服，意在挑起陪審團對他的反感）

律師：鈴木先生，在麥克阿瑟堡軍方有提供你衣服嗎？

鈴木：沒有

律師：真的嗎？難到你只穿你自己帶來的衣服嗎？

鈴木：喔！我應該說一開始時，他們給了我一些衣服。

律師：這些衣服是一般美國大兵制服的卡其色嗎？

鈴木：是的，是美國大兵卡其色的制服。

律師：但是你並沒穿那些，是嗎？

鈴木：我被告知去裁縫店把顏色改掉，所以我這樣做了。

律師：事實上，是你告訴在那裡的員工，你不會穿與美國陸軍制服相同的顏色的衣服，所以你要染色。你現在穿著是染過色的衣服嗎？

鈴木：（好吧！)是的，我有一件染過色的衣服。

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】

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