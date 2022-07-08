貓的師父是老虎，但「貓師傅」不是。

「貓師傅」大名黃海濤，人稱「江城貓王」，是武漢國畫界畫貓第一人，在武昌紅巷畫家村有間工作室。

畫家村生意整體冷清，難得見幾個客人，大半時間是各工作室的畫家在走廊裡串聯，中午一起約個飯什麼的。

「貓師傅」家卻常有客人專程過來求畫。沒錯，說買畫太低級，拎幾瓶好酒過來，好酒好菜招待，酒足飯飽後「貓師傅」通常很爽快給客人一個滿意的折扣。他喜歡這種調調，喜歡有人捧，對一位名氣與野心不成比例的畫家來說，這樣更有存在感。那不怕畫賤賣會壞了行情麼？「貓師傅」搖了搖他的小日本鬍子，算盤打得66的：非也非也，兩瓶好酒要花錢啊，吃飯也要錢啊，花的錢其實和買畫差不多。

精明且套道深，是「貓師傅」給我的最初印象。

第一次接觸「貓師傅」是因為買畫。

那是 2021年年底，剛返回原單位工作不久，因為返崗待遇與領導產生了意見分歧。那段時間很是鬱悶，中午愛一個人在單位附近漫無目的地閒逛，這才發現在工作地點對面20米左右居然存在一個「紅巷畫家村」。

畫家村一樓展廳挺大，臨近春節正在舉辦迎春畫展，因為入口設在停車場附近，容易被忽略，所以展廳裡並沒什麼人。

一個初冬的午後，在食堂吃完中飯，我像往常一樣溜躂到展廳看畫。晃著晃著，晃到一幅小貓抱南瓜的畫面前很是喜歡，想買。轉了一圈只看到兩個人，就問他們知不知道這邊的畫怎麼買?其中一位小個子老頭樂了：貓嗎?那肯定是我的畫，這邊就我一個人畫貓。

就這樣，他直接帶我到二樓工作室看畫，繞過中間商價格也公道，起碼對我一個只瞭解油畫行情的人，幾百元一幅的畫感覺是撿到了。

「貓師傅」特別適合做銷售，巧舌如簧「忽悠」我買了他好多畫。

「忽悠」套道通常是這樣的：

「貓師傅」：小T呀，我今天畫了一張，非常滿意，要不要過來看一下?

我：好勒，中午過來。

（自詡也是畫畫的人，故作內行地評頭論足一翻）。

「貓師傅」：唉呀，一聽就是得懂畫的人啊！小T，今天下午就有人來買畫，這幅是我最近畫得最好的，捨不得給他們，要不便宜點給你?

我（豪氣地）：那是，必須讓我來！

被賣了還幫人數錢估計就說我這樣的。

一個月不到，買畫花了幾千塊，終於囊中羞澀硬撐不下去，在一次「忽悠」買冊頁的時候我婉拒了。

這下輪到「貓師傅」不理解了：為啥不買，一本冊頁十幾張畫比單買划算啊?

我：真買不起了，窮人一枚。

「貓師傅」：窮人?怎麼會?我從來不跟窮人打交道。

聽聽他這邏輯錯得有多離譜！

因為我從來不跟窮人打交道，而我跟你打交道，所以你不是窮人！

我去！聽不下去，我不惜暴露身分跟他陳述自己目前的職位與剛入職時完全沒變化的事實，現階段被人打到骨折的工資，破天荒發了一大通牢騷。

他很平靜地聽完，不再勸我買畫，指著牆上一幅畫說：其實我每一幅畫裡都包含我的哲學思想，這幅《寒山問拾得》我特別喜歡：

寒山問曰：「世間有人謗我、欺我、辱我、笑我、輕我、賤我、惡我、騙我，該如何處之乎？」

拾得答曰：「只需忍他、讓他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他、再待幾年，你且看他。」

「貓師傅」的經歷十分坎坷。

初中畢業，趕上知識青年上山下鄉被下放到洪湖農村；回城後被分到一家國企，四十幾歲又遇上國企改制被下崗分流；憑著兒時家裡做古玩字畫的累積，涉足文玩行業，卻因此惹上牢獄之災；五十歲決定改行畫畫，直至今日，專注畫貓已有二十五載；半路出家，非科班出身，無名師背書，一路受盡嘲諷，被笑只會畫貓，畫賣得再好也得不到尊重。

跟他們這一代人相比，我們這一代的玻璃心簡直不值一提。

他畫的貓也好似承載了他的人生，姿態萬千，卻都擁有一雙凌厲的眼，冷眼觀世，看透不說透，清醒而不失熱情。

在我這枚窮人驗明正身之後，「貓師傅」並沒像他說的那樣堅決不打交道，反而事事照顧，開始教我畫貓，試圖通過幫我增加收入來提升「階層」。（過去想交錢學都不行，聲稱不收徒弟！）

他教畫的方式很特別，武漢話叫「瞟學」。他畫他的，讓我看，但不教任何東西。看完我畫我的，他站在旁邊不停地叨：筆腹吸水要吸滿，上紙前要控水，筆要臥下去......沒學過國畫的人自然聽不懂，他急得奪過畫筆，把我的畫繼續下去，畫完說還好我搶過來，要不這張畫就救不過來了。

「貓師傅」就是這麼摳，捨不得丟掉哪怕是一張小畫，畫得再爛他也會想方設法加幾筆改到看得過去，可以出售為止。

對創新，「貓師傅」卻十分支持，不要說丟一張，十張甚至一整卷宣紙廢掉也在所不惜。

一天中午，我拿了三張紙疊著畫，他在一旁心疼得直皺眉卻不發一聲。由於浸透的程度不同，三張呈現出三種不同的質感，再根據不同的畫面效果結合想像進行後期的勾線上色。這是跟「貓師傅」畫貓完全不同的創作手法，最後沒一張畫成，「貓師傅」卻大加讚賞，說國畫的精髓在於寫意，隨形而走、妙手偶得正是國畫最大的魅力。

此後，差不多每天中午師徒二人在工作室用膠、用礬、做皺等五花八門的方法來做效果，玩得不亦樂乎。「貓師傅」不斷突破，佳作頻出，工作室史無前例整面牆的畫被人一次買空；我在師傅的鼓勵下也進步神速，終於有天他很慎重地讓我去刻一方印，說我可以落自己的款了。

作者落款的第一幅畫。（作者提供）

這段日子天熱，工作室沒空調，師傅有時帶我去附近有空調的工作室串門蹭涼。我有幸見識中國美協會員尹世順老師、朱聚一老師的工作室，還有一位專門研究巖彩畫的黃秀娟老師，三個月一幅的工筆重彩令人驚艷。

小小一個紅巷畫家村，競有數百位民間高手藏身其中，涉及繪畫、書法、篆刻、根雕、大漆應有盡有。這群野生的民間藝術家大多沒有響亮的名頭，作品行情不及名家一個零頭，不少如我師傅一般早已年逾古稀，對藝術的熱愛和追求卻絲毫未減，他們過得努力、畫得勤奮、活得純粹，從不計較他們作品的歸宿也許是藝術城自帶的那個空曠無人的展廳，辛苦一生可能只混個溫飽。

這是不是藝術家獨有的豁達與領悟?

有時想，我可能沒那麼愛畫畫，而是喜歡畫畫的那群人，想與那群人站在一起；就如當年遇到那位九三人，我當時並不知道九三是什麼，只知道我想與她那樣的人站在一起。

講了這麼多，居然忘記為什麼會寫這篇的初衷。一向小器的「貓師傅」畫了15把折扇，不收分文，免費支持台協公益會留守兒童活動。

為畫這十幾把折扇，他累到坐骨神經痛，這會兒正躺家休息。

不知如何感謝，唯有記錄一下。

祈禱「貓師傅」能早日走紅，作品大賣。

（漫的貓花園/湖北）

（本文來源：「一家兩岸」公眾號）