小英男孩的論文抄襲風波，因為有上位者護航、親綠指導教授背書，要等到水落石出，澄清是原創或剽竊，恐怕沒那麼容易。

此事倒是喚醒我一段多年不堪回首的痛苦往事。

在我大學畢業最後一年，選修了一門系主任親自開的工學院研究所課。學期成績僅靠一份論文報告，還必須是用英文撰寫。

我花了數個月時間，上圖書館、書店收集各種參考資料，印製圖表；先用筆撰寫草稿，再用打字機完成報告，如期上繳，就等著畢業前拿成績報告。我自信寫的不錯，成績應該不會太差。

沒想到畢業成績一張貼出來，我竟然不及格！

我氣急敗壞跑去問助教為什麼？他說「你沒交報告呀！」。我說：「見鬼了，我親手交給你的，你忘了？」他把那一疊報告，不屑地全部推到我面前，不耐煩地說：「喏，都在這裡了，哪裡有你的？」

我不信邪，一份一份打開來看，有些寫的比我差很多，也拿了個80分。結果不經意看到一份報告，似曾相似；論文作者是我一位學弟，低我一屆的明星高中畢業系狀元！

幸好我書包裡帶著我的原稿，與他那個得了98分的論文相較，一字不差，連錯字都被照抄，圖表也都是複製貼上的。

所幸審理此剽竊案的「承審法官」是助教及系主任兩人，他倆能專業地、公正地判定我的報告是被偷竊的。終於還我清白，順利畢業。

可惡的是這種「複製剪貼」式的剽竊也就算了，還狠心地把我的論文「毀屍滅跡」，讓我死當。這些高智商的所謂高級知識分子，為了能讓自己過關，即令踩著別人屍體往上爬，似乎都無所謂！

回到今天主題。小英男孩的論文剽竊風波，究竟誰抄誰的，各說各話；而「承審法官」與盯著「法官」後腦勺的「高層」，都已經一面倒地傾向小英男孩，你認為法院能夠還原事實真相，還當事人清白嗎？

但是，如果小英男孩也能跟我一樣，手上還保留著論文草稿、原圖，或許還有機會證明自己的清白，但是他能嗎？

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