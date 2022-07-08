林智堅的論文門，可以說是城門失火，殃及池魚，這把火無端端地燒到了余正煌身上，頗令他左右為難。

余正煌目前仍然不願公開露面，選擇了神隱，但是，無論如何，恐怕都是非得面對群眾的質疑不可了。

余正煌其實只有兩個選擇，一是坦然承認自己的確是「抄襲」了林智堅的論文，然後自己承擔一切的責難，讓自己蒙上一輩子「抄襲」的污點。一是否認，駁斥陳明通的說法，捍衛自己的清白，將一應的問題，拋還給陳明通與林智堅。

余正煌會選擇哪一個，誰都無法代他作決定，且其無論是作何種選擇，也都一定會引惹出不同陣營的撻伐，這是他必須先心理有數的。余正煌想來目前也正在天人交戰之中。

承認，無疑是最能滿足綠營期待，且會對其未來仕途大有裨益的，至多丟了一個學歷而已，也未必會對其現有的工作有若何的妨礙，說不定還會因有恩於對方，未來可以獲得不次的拔擢。不過，他就必須有一套詳密的說詞，千萬不能在其論文中被尋找到足以「反證」其說的地方，否則，「揹鍋俠」的惡諡，就將一輩子隨身，甩也甩不開。還有，他也必須祈禱，綠營必然可以萬年執政，否則一旦改朝換代，也將岌岌可危了。

否認，據理駁斥陳明通及林智堅的說辭，無疑是可以保障住他的學位，而且也能讓藍營的人交口稱贊，但恐怕在目前的情勢下，將會對他的未來仕途大有妨礙，且恐怕必須面對綠營1450排山倒海的攻擊與謾罵。

儘管俗話常說，「誠實才是最好的對策」，但事實上，有時候「誠實」的後果，也是相當嚴重可怕的。我們不曉得事件的真相，更不知最後他會做出何種的選擇，但是可以確知的是，余正煌註定要成為這一事件中的「代罪羔羊」了。

不過，即便余正煌「承認」了其的確犯了「抄襲」的弊端，恐怕也未必能包攬下林智堅所有的問題，畢竟，這是兩案齊發，不但中華大學的碩論疑雲無法澄清，就是連台大國發所的部分，一則後出的論文可以大段小段抄襲先出的論文，從法理上都無法為林智堅開脫；二則其「後座力」更反彈到陳明通身上，豈有一位堂堂台灣大學的教授，可以慫恿、默許學生相互抄襲，且說得如此振振有辭的？

陳明通被網民謔稱為「明通治痛丹」，往往只要一出手，都能整治許多令人頭痛的問題，但此番「類串供」的說詞，恐怕不但治不了林智堅的「痛」，更會讓自己頭痛欲裂了。

余正煌在無可奈何之下，被捲入這場風波之中，儼然已成為「當事人」之一，「當事人」的說解，攸關於自身的利害，當然是未可盡信的，余正煌固然在抉擇上左右為難，但更難的在於，他的說詞是否足以取信於人，取信於未來即將召開的台大的論文審查會議。

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