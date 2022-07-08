蔡英文出面定調，林智堅的論文門事件，純屬「為了選舉任意抹黑」，綠營政客、名嘴及1450網軍，就開始了極力的周旋迴護，只要有任何一人膽敢質疑林智堅，就一定以排山倒海、極盡其羞辱之能事，對其展開無情且狠毒的攻擊。

時代力量的立委王婉諭，向來都是傾向於民進黨的小綠綠，這回倒也持公道發言，認為「嚴重違反學術倫理，林智堅別再硬拗」，並要求教育部、科技部、中華大學儘速展開調查。未料，竟引起翻臉無情的1450網軍強烈抨擊，甚至還嘲諷她，「沒有小燈泡，妳到現在還只是個路人甲」、「追恩恩案才是妳存在的目的，不然妳什麼都不是」，措詞之辛辣、難聽，真的令人不忍卒睹。

王婉諭向來持民進黨不遺餘力，但她可知道，在民進黨徒的心目中，也只不過是被利用的棋子而已？小燈泡何辜？小燈泡的媽媽何辜？說公道話也錯了嗎？還要被人如此凌遲糟蹋，王婉諭又情何以堪？

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