因中國大陸以驗出禁藥為由，片面宣布禁止台灣石斑魚輸往大陸地區；未料，對於海量恐銷售無門的石斑魚，農委會主委陳吉仲似乎從晉惠帝的「教訓」中得到了靈感，反向操作聲稱台灣一年進口約3萬公噸的鮭魚，國人只要減少吃2成至3成的鮭魚就可以解決石斑魚問題，還可以提升糧食自給率。言下之意，頗有二至三分「何不食石斑？」的既視感。

冰凍三尺非一日之寒，執政黨對於類似石斑魚禁止輸陸的事件，似乎早有預感，所以才會每每陸方宣布某農漁產品禁止輸陸時，從府院黨到中央地方口徑一致批陸舉動有政治動機。緊接而來的，必定是中央與地方政府分別誇稱外銷某國有突破性發展，以及點綴性作為德政宣傳的新聞。往往在事件延燒一段時間後，才會出現針對檢驗方面的作為報導流出聊備一格。

執政黨屢次應對陸方禁止輸出的作為可說是了無新意，但也不讓人意外，畢竟對陸出口總額在蔡政府執政期間屢創新高，蔡政府一方面藉此宣傳綠營執政下的經濟發展突飛猛進，另一方面又要「教育」人民不可過度親中倚賴大陸；也正因如此，執政黨才會完美詮釋歇後語「婊子還要求立貞節牌坊」的混亂邏輯，既要做虧心事，又想留個好名聲，台語俗話說，「甘有可能？」

昔有晉惠帝的「何不食肉糜」，今有陳吉仲的「何不食石斑」，兩者都充分反映執政者對於民生經濟的冷血漠視心態。不難猜想，陳吉仲是在發現鮭魚進口量與石斑產量之間，有特殊的相對性以及產品的替代性後，想仿效1950年代台灣的「進口替代」政策概念，藉此討好養殖業漁民，至於是否真的有效、能不能執行，陳皆在所不問，讓下個農委會主委操心去！

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