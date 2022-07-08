新竹市長暨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲泥淖，指導教授是台大國發所名師陳明通，位居國安局長之尊，不免引人「魚幫水、水幫魚」之譏，明通師的政壇與媒體圈徒子徒孫眾多，「林智堅們」偷偷服用「明通治國丹」混水摸魚，怎堪治國大任？

台大國家發展研究所顧名思義旨在培養高光的治國良才。不過，根據媒體報導，陳明通被掀出指導173份碩博士論文，卻只有5篇開放電子全文，光憑這誇張反差的數字印象，就令人懷疑這個研究所「水很深」，為何研究成果深鎖見不得光，又怎能正大光明貢獻所學？

林智堅論文抄襲的危機不難解決，不敗的策略是「誠實是最好的政策」，過去李眉蓁也發生過同樣的事情足為借鑑。2020年高雄市議員李眉蓁參選高雄市長補選時被踢爆碩士論文涉及抄襲，李眉蓁隨即自行宣布放棄該碩士學位，中山大學大陸研究所事後報請中山大學依《學位授予法》公告撤銷其碩士學位。不過，李眉蓁雖然付出了慘痛代價但沒有懷憂喪志，決定重回學校「努力把碩士學位再讀回來」。國民黨人能，民進黨人能嗎？林智堅可有啟發？

比較困難處理的反而是台大、國發所、陳明通，以及還有多少「林智堅們」躲在公門和媒體圈裡卻不知道。明通治痛丹藥效如何，我不知道，但「明通治國丹」罔效！

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