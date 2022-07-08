民進黨提名的桃園市長參選人林智堅，連續被爆兩篇碩士論文涉嫌嚴重抄襲。一件是他2008年中華大學的碩士論文，涉嫌抄襲該校兩名教授得標的一件竹科委辦案報告；另一件則是他2017年的台大國發所在職專班碩士論文，抄襲該所早他1年畢業的余正煌碩士論文。相關兩所大學聲明將啟動調查，事情真相尚待深入釐清，但以迄今所揭露的案情而言，其嚴重程度已經甚於抄襲，簡直是學術剽竊了。

藉學位鍍金謀取權位

林智堅前後兩次論文剽竊的目的何在？當然是藉著碩士的身分打造光鮮形象，做為奪取政治權位的資源，而他也如願以償。第一次剽竊是在他擔任立委柯建銘助理期間，當時他已有選舉規畫，需要厚植選舉資本；後一次則是他選上新竹市長之後，為了連任甚至更上一層樓，他需要台灣大學的金字招牌來打造「人設」。兩次抄襲的雷同度高達5至8成，已經是明目張膽的剽奪，而剽奪他人研究成果的目的就是政治鍍金，以利奪取權位。

之後林智堅當選新竹市長，且連任了，現在又被提名參選桃園市長，企圖成為「夾竹桃」。從他爭奪權位的過程看，中華大學和台灣大學的碩士身分對他選舉無疑有加分作用，他以得之不義的碩士資格矇騙選民，結果都得逞了。由此也可證明他進入碩士班，目的不在於充實知識，琢磨學術研究能力，而在於美化政治包裝。

林智堅藉著學術剽竊的所得來幫助他竊取權位，首先反映他完全沒有學術倫理的素養，其次反映他是一個為達目的而不擇手段的政客，對卑劣的行徑有高度免疫力。同樣卑劣的是他在台大國家發展研究所的指導教授陳明通，事發之後他為這個「得意門生」做了辯解，卻漏洞百出，毫無說服力。他曾兩度被民進黨政府任命為大陸事務委員會主任委員，又再獲任為國安局長，但他連最基本的學位審查標準都置若罔聞，居然讓雷同度高達7成以上的兩篇碩論都過關。

陳明通並不是瞎了眼睛，而是為了謀求權位更上一層樓，先擔任林智堅的指導教授，再放水讓他謀得碩士學位。陳明通違背學術規則與倫理，幫助林智堅以卑劣手段剽奪學位，豐厚了林智堅爭奪權位的本錢。對陳明通本人而言，有緣指導這個「政治金童」並且協助他遂行學術剽奪，其「初心」不也是為了自己想竊奪更高官位，而結交並且施恩於這個「小英男孩」嗎？

只有選舉沒學術倫理

同樣可議的是蔡英文，忘了自己是執政黨黨主席又是中華民國總統的雙重身分，在事發之後，為了挽救選情，竟公然聲援林智堅，睜眼瞎說這是「選舉抹黑」，再溫情地說「智堅辛苦了」。如果她沒有忘記自己的總統身分，應該堅決地說學術倫理不容破壞，這個案件必須查個水落石出，如果林智堅確有抄襲情事，應該取消他的碩士資格，並且接受選民的裁判。然而，民進黨從總統以降到行政院長、立院黨團書記長、各級民代等腦袋中只有選票，只有黨的利益，而沒有任何持守學術倫理的修為，所以昧於真相急著表態聲援。如果中華大學和台灣大學最後查明林智堅確有抄襲惡行，那他們的力挺不也成為「以學術剽竊助益權位竊奪」的幫凶嗎？

進一步而言，民進黨過去兩次總統與立法委員選舉都大勝，得以完全執政，難道沒有利用欺矇的不正當手段而得逞嗎？2019年蔡英文在聲勢低迷之際，將大陸國家主席習近平有關「一國兩制台灣方案」的倡議完全扭曲，將「九二共識」說成等同於「一國兩制」，並利用香港「反送中」運動大賣「芒果乾」，挑起民眾的反中激情，結果如願幫助自己及民進黨竊奪公職權位。這就是民進黨的政治基因，也是該黨的一貫作風，就是利用欺矇手段蠱惑選民，剽竊民意，進而用為奪取權位的本錢。

莊子說:「彼竊鉤者誅，竊國者為諸侯，諸侯之門而仁義存焉。」民眾偷個小東西就要判刑，而諸侯透過各種謀略竊國，然後滿口仁義道德。林智堅的行徑恰恰是民進黨黨性的表徵，以小見大，民眾實應從這個案例看穿民進黨的竊國本性，不要再信任它，而要在年底地方九合一選舉讓它得到教訓。