林智堅論文抄襲事件至今餘波盪漾，欲小不易，問題出在民進黨執政後遇事不思檢討，只會一味指責外界抹黑，策動網軍攻擊，企圖模糊焦點。抄襲事件遇上政治操弄，遭殃的必是學界的尊嚴。

被北市議員王鴻薇踢爆的前新竹市長林智堅論文抄襲案，後座力驚人。蔡總統7日喊話「智堅辛苦了！」行政院長蘇貞昌稱「選舉抹黑變本加厲了」。奇怪的是，政治人物滿嘴口水，就是沒人第一時間要求嚴查。況且，此事件既然受到社會關注，主管的教育部不是應馬上查辦嗎？台大也奇怪，非要等外界檢舉，不能主動自清嗎？當學界遇上政界，果真是尊嚴掃地。

外界的質疑其來有自。原名三民主義研究所的台大國家發展研究所，本就與政界難分難解，尤其「在職專班」常是政治人物洗學歷及拓展人脈的好去處，論文口試成為擦脂抹粉「走過場」的形式意義也屬自然。只不過，犧牲的是整體的學術尊嚴罷了。

但民進黨不這麼想，現在連政務委員張景森都質疑寫論文「落伍迂腐」了。的確，歐美許多大學碩士生不用寫論文，但那是以理工科為主；台灣碩士生若連練就起碼研究能力的論文都不寫，學界最後沉淪至什麼模樣也可想而知了。

雖然台大社科院已組「審定委員會」調查林智堅論文案，社科院院長蘇宏達也表明要全力捍衛學術聲望，但能否排除政治力干擾，外界並不寄厚望。原因很清楚，2018年民進黨都敢使盡洪荒之力「拔管」了，如今又如何能期待小小的社科院能撥亂反正，「拔掉」民進黨的明日之星？外界正睜大眼睛看，2個月後見真章。