G20外長會議在印尼峇里島登場，大陸國務委員兼外交部長王毅將和美國國務卿布林肯在場邊舉行會談，預料主要談及中美關係、俄烏戰事等議題。這場會面一般被視為「習拜會」的暖場，但是中方對習拜會仍三緘其口，習拜第三次視訊會談是否會在近期舉行，尚待觀察。然而6月以來，中美外交、國防、財經高層密切接觸，如果習拜三會成真，不排除會有較為具體的結果。台灣問題一直是中美關係中的重大議題，習拜三會若有具體結果，必然也會牽動台灣。台灣不應被動地完全將命運建立在中美博弈上，應該盡速恢復兩岸對話機制，取得話語權與主動權。

關稅成中美談判籌碼

5月是拜登的亞太外交月，完成美國在印太地區遏制中國的布局，中美競爭來到新的高度。但是中方在軍事上的進展、對台灣議題的堅持加上美國內部政治經濟的壓力，雙方也都願意進行積極的對話，進行危機控管。

6月10日，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和與美國防長奧斯汀在新加坡出席香格里拉對話會，期間也進行了會晤。美國國防部以及美國媒體多以正面解讀，認為對話有助於防止誤判的發生。

6月13日，中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與美國國安顧問蘇利文在盧森堡舉行了面對面會晤。兩人3月時才在羅馬舉行過會談，這次會談長達4小時。白宮發布的新聞稿稱，雙方對於包括區域和全球安全問題以及美中關係中的關鍵問題，進行了「坦率、有實質且富有成效的討論」。而中方外交部新聞通稿則表示，楊潔篪要求美方應端正對華戰略認知，落實「四不一無意」。

7月5日，大陸國務院副總理劉鶴與美財政部長葉倫舉行了視訊通話，根據新華社報導，兩人關切美國取消對中加徵關稅和制裁，以及公平對待中國企業等問題，但美國官方聲明並未提及關稅或制裁相關內容。

美國近幾個月來飽受高通膨之苦，降低對中國貨物的關稅不失為一條解決之道，拜登政府內部對此卻爭執不下，拜登本人也猶豫不決。目前最新消息，拜登可能取消價值100億美元的中國商品關稅，同時加開新的例外程序，讓進口商可以取得更多的關稅豁免。但是相對於前總統川普對中國商品課徵的關稅總額達3700億美元，拜登政府目前討論的方案僅1/10不到。此外，還傳拜登政府將依301條款啟動新的關稅調查，目標對準中國政府大幅補助的經濟部門，其中包括半導體。

習拜視訊三會受關注

可見對於關稅問題，拜登仍在拿捏觀望。習拜會未必會談關稅問題，但關稅沒有解決之前，習拜會落實的可能性也不高。目前雙方都把關稅看作談判籌碼，美國貿易代表戴琪就持此觀點，在一場聽證會上，她強調對華關稅是她絕不會放棄的「重要籌碼」。戴琪認為降低關稅對於緩解美國通膨的效果有限，反之美國應運用關稅來強化美國的競爭力，以及維護美國在全球經濟中的利益。

中方對美國減低關稅的討論，也興致缺缺。因為關稅取消與否，操之在美國，北京無從置喙；再者，對中國商品的關稅對美國消費者傷害較深，嚴重影響民主黨年底選情，中方自可好整以暇，靜觀其變。

根據前兩次習拜會經驗，通常在雙方外交高層會談後不久舉行。去年10月6日，楊潔篪與蘇利文在瑞士蘇黎世會面，11月16日習近平與拜登就進行了視訊會談。今年3月14日，楊潔篪與蘇利文在羅馬會面，僅僅4天後習拜視訊會登場。可是目前關於習拜三會多是出於美方消息，中方則保持低調，似乎對於缺乏具體結論的通話失去耐心。

無論近期習拜是否三會，中美雙方可能都希望有具體的斬獲。台灣已成為大國博弈的籌碼，引來戰火的可能性越來越高。蔡政府不承認九二共識以致兩岸官方往來中斷，一時間也不會有轉圜的跡象，但至少應在兩岸疫情趨緩前提下，重建「二軌」的對話軌道，並致力恢復兩岸民間交流。