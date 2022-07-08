烏克蘭雖然成功拿回黑海要地蛇島，俄軍卻持續在烏東站穩腳步，已完全控制盧甘斯克州，距離掌控頓巴斯全區的目標更加趨近。現在烏克蘭像個彈殼，裡面裝的都是歐美火藥，俄烏之戰雖還不到世界大戰的等級，但就其成分而言，其實也差不多有65%了。

俄羅斯總統普丁一開始太過狂妄，三面包抄對烏克蘭發動攻擊，結果兵力分散、補給困難，在烏克蘭的強悍抵抗下，不得不調整策略，把火力集中在烏東，且逐步取得成果，看來俄軍終會占領頓巴斯全區，這也許可以成為讓俄烏停戰的下台階。

這場戰爭是普丁起的頭，何時叫停，全在普丁一念之間。他想停火，在頓巴斯取得成果後，就可以定位為大獲全勝，一面向國民誇耀，一面默默就此止損。他如果想繼續擴大占領地區，烏克蘭除非舉手投降，否則戰火就無法休止，而戰火為世界帶來的經濟、能源與原物料衝擊也將持續深化擴大。

雖然西方各國盤算不一，但持平而言，各國在支持烏克蘭時所展現的力度與團結，是二戰以來未曾見過的，歐盟火速讓烏克蘭成為候選國，北約也表達強力支持。即使是在東西集團對峙的冷戰時期，都不曾在歐陸出現如此全面性的代理戰爭。一邊是俄羅斯大軍壓境，一邊是歐美各國紛紛送出武器和金援。開打4個多月，烏克蘭已耗盡大部分蘇聯時期的武器，如今全靠歐美的軍火作戰，雙方簡直是透過烏克蘭在交火了。雖然歐美是被動捲入戰火，但時間一久，歐美持續軍援會不會量變導致質變，讓俄烏戰火向其他國家擴大，像德、法這些老歐洲國家，其實是很擔心的，因為現在65%的世界大戰如果擴大到80%、90%甚至100%，那還得了！

所以一直有聲音建議烏克蘭讓出烏東以換取停戰協議，但烏克蘭總統澤倫斯基至今都強硬拒絕。事實上，作為被侵略國，烏克蘭注定要損失慘重，問題只在輸多輸少。當歐美仍持續提供武器時，烏克蘭全力對抗俄羅斯才是對自己最大的保護，所以這場戰爭能持續多久，也要看歐美軍援多久，在前線浴血的烏克蘭，其實非常被動。

美、英暗地裡希望俄烏之戰能拖垮俄國經濟，並動搖普丁的統治。但西方制裁俄羅斯與軍援烏克蘭，對接受普丁文宣洗腦的俄國民眾來說，恰證明了西方就是烏克蘭背後的黑手，而俄國民眾所承受的制裁痛苦也喚起了民眾心中對西方的敵意。當年引進西方自由經濟的「震撼療法」，對俄國社會造成嚴重傷害，蘇聯解體更令俄國人深感屈辱，這些歷史仇恨都被如今俄軍與歐美的間接作戰召喚了出來，拜登期望普丁垮台，恐怕他自己下台了普丁都還在。

如果普丁願意在取得頓巴斯地區後叫停，可以和烏克蘭談一個和平協議，也可以選擇僵持狀態，雖然無法談判但也能達成實質停火，最後和南北韓一樣呈現「冷和」。但普丁的野心若未能受到嚴厲懲罰，即使烏克蘭割地，也未必能保障多久的安全，而歐洲亦然。