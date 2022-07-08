亞洲電影專家發現，台灣電影經常以逆子為主題，日本電影多未亡人，香港電影愛浪子，韓國電影拍孤兒；日本導演是枝裕和與韓國一哥宋康昊合作的韓語電影《嬰兒轉運站》恰巧呼應兩個主題，失去伴侶的女人（雖然人是她殺的）、不知道媽媽是誰的孤兒，雖然處理的是沒血沒淚的販賣嬰兒，卻帶出「是枝裕和式」的暖意。

《嬰兒轉運站》描寫教會裡專為棄嬰設置的嬰兒救援艙，卻輾轉成為兩位大叔（宋康昊與姜棟元飾演）的牟利工具，多年來他們透過管道私下偷賣多名嬰兒，但遇到年輕媽媽素英（IU飾）卻讓一切變得複雜。素英拋棄自己的寶寶之後立刻後悔，回教會卻發現寶寶消失了！兩位大叔怕她報警，只好提議將賣孩子的收入分她一半，素英居然答應了，但她堅持跟著兩位大叔為孩子找賣家，三人一孩開車踏上旅程，渾然不知警方（裴斗娜飾）早已盯上三人。

是枝裕和導演過去的作品《無人知曉的夏日清晨》處理媽媽拋棄四個孩子的議題，《小偷家族》處理無血緣卻相處融洽的三代，在他的電影裡，血緣與親情一直是道複雜命題。這次《嬰兒轉運站》則處理棄嬰與母親，棄嬰怎麼看媽媽？媽媽又為何遺棄孩子，遺棄孩子的母親真是冷血無情嗎？

戲劇確實是讓觀眾認識廣大世界的一道窗。好比電影裡嵌在牆上的「嬰兒救援艙」，打開艙門，裡面是個光線柔和的小空間，有暖氣、小床，讓棄嬰在裡面安全的等待救援，這也是在日本與韓國因應冬季低溫出現的設施。裴斗娜飾演的青少年科警官說，這樣媽媽拋棄孩子的時候更不必內疚了！

也是透過電影才知道，如果棄嬰身上放著「媽媽會來接你的」字條，就不能夠送養，因為媽媽許諾會來接他；實際上媽媽回來找孩子的比例微乎其微，紙條等於斷送孩子未來擁有父親母親的機會。

片中出現的「媽媽」不是聖母，有的不願意碰自己的孩子，有的一去不回頭，有的讓依靠她的稚女出賣身體，也有的因為有了新的孩子，要求自己的孩子不再與前夫聯繫。各種落空的親情底下，眾人渴望的是一點點的善意。

導演透過鏡頭說話，在陰暗魚市場一角的夫妻，看孩子也像買東西一樣東嫌西嫌、討價還價；但畫面上光鮮亮麗的遊樂園，卻也是主角們內心最難捨的一刻，因為過了這天，就要跟似假亦真、恍如溫暖家庭的感受告別了。

好的編劇能讓觀眾急迫期待「後來怎麼了？」《嬰兒轉運站》一路轉折，結局扣人心弦。更重要的是讓觀眾體會到面對沉重的議題，即使如「嬰兒販賣」如此尖銳，也能從膝蓋反射式的道德指控中沉靜下來，真正認識這些人，也許會看到不同的世界、帶出不同的答案。（作者為作家）