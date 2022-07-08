據報導，在蔡總統約談後，前台中市長林佳龍極可能會從台北市轉戰新北市，為雙北選情投下新變數。

2018年台中市長選戰林佳龍雖然敗給盧秀燕，但仍有政績及施政能力，也有更上一層樓的企圖心，故此次瞄準台北市長的位子，並已接連出招提出政見，惟民進黨中央對衛福部長陳時中仍心有所屬，林仍不得其門而入，只能退而求其次，接受高層安排拚戰新北。

林佳龍要拚贏新北市長侯友宜雖困難，但徵召林佳龍出戰，民進黨當然有盤算，而這些盤算也賦予林有更多的籌碼和黨中央博弈，雙方妥協成局的機會相當高。

首先，新北布局較有市長選戰經驗、且政績不弱的林佳龍，能夠為台北市可能人選、但無選戰經驗的陳時中護航。特別是陳「防疫大神」光環退卻之際，要獨立作戰已力有未逮，勢必新北、桃園人選得有為陳助威的能耐，才能在聲勢上與蔣萬安分庭抗禮 ; 而民進黨徵召前新竹市長林智堅選桃園、新北市若能搭配前台中市長林佳龍，綠軍的北北桃連線便有兩人具縣市治理經驗，相對於藍軍無縣市治理經驗的張善政與蔣萬安，民進黨在行銷上便能強打「市政治理能力」，未必陷入弱勢。

其次，民進黨也知，要在年底打垮侯友宜幾乎不可能，故退而求其次當然是拚個「雖敗猶榮」，同時牽制侯的影響力不要無限擴散至北部縣市；倘只有立委層級的候選人出戰，聲勢上便輸了，想選總統的鄭文燦又不可能轉戰，若徵召屏東縣長潘孟安或基隆市長林右昌，除了會讓對手指稱「又一個落跑縣市長」外，此二人也無直轄市長經驗，拓票力道也會不足，林佳龍便成為「不得已的最佳選擇」。

而林有直轄市治理經驗、戰力不弱、選戰經驗豐富，更是中壯派接班梯隊的一員，牽制侯的能耐當然比潘孟安或林右昌大得多，畢竟只要能多牽制侯友宜，便能讓侯輔選蔣萬安、張善政或是基隆謝國樑的力道降低，更能控制侯無法像2018年韓國瑜全台輔選，建構像「韓流」般「友宜旋風」的可能，如此一來，民進黨便能增加控制變數的力道。

可見民進黨新北市確實需要林佳龍，由於深知自己的不可或缺性，林也能藉以拉高和黨中央談判的籌碼，達成雙贏的可能。是以，林佳龍當然會在博弈過程中拉高「開價」，也就是先參選台北市長，特別是在陳時中呈弱勢時，頻頻提出政見，搶攻版面。即便選台北市長的目標未必能達成，但在民進黨需要他的情況下，也不可能落個空手而回。

林佳龍讓步參選新北市長，勝率雖比台北市長更低，但和侯友宜PK必能獲取更多媒體版面、拉高聲量，累積自己在接班梯隊的能量，建構自己在黨內的重要性，並形塑願為黨犧牲的勇敢承擔形象。只要拚個雖敗猶榮，鞏固、甚至擴張綠軍新北基本盤，選後論功行賞，林當然又可能重回權力核心，都是穩賺不賠。

只是林佳龍宣布參選北市在先，和新北也無淵源、地方派系競合複雜，加上黨內競爭對手對競逐侯友宜下屆市長的規畫與想像，都是林會遭遇的挑戰，如何逆勢仰攻，正考驗他的智慧。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）