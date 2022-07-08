轉戰桃園市長的林智堅，所撰中華大學碩士論文被起底原創性只有5.9%，超乎常人想像及違反法定必須達80%自創規定，蔡英文總統竟還至其臉書留言：「智堅委屈了！」蔡英文論文門屢遭質疑，已是泥菩薩過江，怎還有臉說嘴，實在徹底顛覆國人三觀。林志堅是天下文章一大抄，蔡英文根本連抄都懶得抄，上樑不正下樑歪。

綠營只會雙標，想當年是怎麼群起撻伐李眉蓁的，如今卻從上到下一昧拚了命護航、護短林志堅，民進黨傾全黨之力要讓這個已經請辭新竹市長的落跑政客得以順利入主桃園市，對照張善政美國史丹佛土木工程碩士及康乃爾博士，含金量純正的紮實學歷，高低立判。

就算蔡英文大力栽培，挹注大量黨國資源輔選恐也徒勞無功，因總統自身本就深陷論文門風暴，不但不會帶來助選的加分效果，反而迭加負面印象。沒有誠信的政治人物除了不被人民信賴，更會被淘汰。鞠躬道歉、清理門戶，應是民進黨最後也是最正確的一條路，再不認錯繼續硬拗，就快沒機會了！

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