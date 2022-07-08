今年七七是抗戰85週年，國民黨周邊組織邀請美史丹佛大學胡佛研究所研究員郭岱君，以「重探抗戰史：戰爭與我們的距離」為主題發表演講。時值俄烏衝突，美國想藉此削弱俄羅斯，重振西方，並在東方另外開一個烏克蘭戰場消耗中國，因此今年的抗戰紀念，對兩岸而言別具意義。

郭岱君研究團隊的史料來源除了兩岸，也整合了日本與美國等相關材料，不過主要的線索是來自於「蔣介石日記」這個龐大的資料庫。目前其著作「重探抗戰史」已出版第二卷，整個主題未完成。

關於這場演講，媒體抓的重點是「七七事變只是偶發意外」，因為在國民黨的歷史敘事裡，「七七事變」是日本為發動侵華戰爭而蓄意尋隙的事件，而非偶然事件。

郭岱君更指出，這個偶發事件讓一直在等待抗日時機的蔣介石，索性擴大戰端，將日軍拖入廣大的中國戰場進行持久戰。於是有了淞滬戰役，此役不但激勵了全中國的抗日決心，也引起了西方列強的注意。

持久戰，就是抗日戰爭我方的主要戰略，兩岸中國人都非常熟悉。爭論到底是先提出的，意義不大，因為就當時中日實力懸殊的背景來看，中國的「比較優勢」就在於地廣人稠，有持久戰的基礎。而若西方列強干涉，又能強化持久戰的優勢，因此除了此項戰略，當時積弱的中國其實別無選擇。而投降，不是選項。

持久戰的重點不在於概念，而在於它能否徹底執行，這才是真正的挑戰。

應留意的是，中國以拖待變，日本又何嘗不作如此算計？郭岱群強調，當時日方對華的主要戰略是扶植偽政權，「蠶食」中國，慢慢來，以節省成本應付主要敵人：俄國。這也是旨在積蓄力量的持久戰略。

但日本決策中樞控制不了前線將士，兩造還互相掣肘，以致那些沒能理解持久戰略的前線部隊殺紅了眼，反而掉入了中國的陷阱，並兩面受敵。

所以日本的失敗並不在於忽視了持久戰的重要，而在於他們無法貫徹持久戰。

我們站在目前的位置，能清楚看到這個「拖」字訣，也是俄烏衝突，中美對抗，以及兩岸關係的關鍵字，而「偶」，則可能是更重要的隱藏字。

先說說其實已經結束了的俄烏衝突。

速戰速決不成，就必須拖

俄烏衝突本質上是俄羅斯與西方的戰爭，烏克蘭是西方代理人，因此，「交戰」雙方應以「西方 vs 俄羅斯」進行理解。不必等到100年後的歷史解讀，現在就能目擊「拖」這個字在俄烏衝突裡的顯著存在。

一開始，俄西雙方都想速戰速決。俄羅斯迅速進軍基輔，試探烏克蘭會不會不戰而降；結果以美國為首的西方迅速介入，立刻以極限施壓式的全面制裁，看看能不能不出一兵一卒逼退俄羅斯。

俄方發現重拳一擊無法撂倒烏方，當即從基輔撤兵，改而採取穩紮穩打的戰術，務求先取得烏東頓巴斯地區，避免被拖入烏克蘭廣大戰場的泥淖。

另一方面，將制裁當砲彈的西方，很快就發現制裁不但無法取得設想的效應，還反傷己身，油氣漲了，糧食缺了，通膨來了，民怨沸騰了。更致命的是，決策者的任期也一一到期，選舉將至，手上爛賬一堆，俄羅斯也在烏東地區取得絕對優勢，西方眼看就要蒙上戰敗之恥，還得顧著面子不斷給烏克蘭輸血，分明是賠大錢的生意。

因此，西方的速戰速決戰術失敗，現在正想方設法體面退兵，靦顏要求烏克蘭割地求生，保存自身實力以期與俄羅斯，甚至與中國進入另一場持久戰。

事實上，俄烏衝突還沒滿月時，遠在東方的華人輿論就已強調俄羅斯打得起持久戰，西方打不起。沒幾天，俄羅斯從基輔撤軍，西方輿論便猴急宣稱俄羅斯已敗，殊不知擺脫泥淖的是俄方，深陷泥淖的卻是西方。

經過了堅苦卓絕的抗日戰爭，中國人都知道關鍵在於誰打得起持久戰。

在俄羅斯這一面，取得烏東的利益可不止於地圖上那些邊陲土地，而是烏克蘭的工業重鎮與煤礦基地。根據蔣百里的持久戰論點，對工業國，只要佔領其關鍵地區（工業集中地）即可，但鬆散的農業國沒有可抓的要害。

現在的烏克蘭「半工半農」，但烏東頓巴斯是主要工業區，5%的土地面積，20%GDP，俄方拿下了這個地區，烏克蘭就成農業國。而在現代，農業國沒有籌碼談地緣政治，要建設烏西的工業彌補烏東的失去，談何容易？

這樣就懂為何俄羅斯必然不惜持久戰的代價也要拿下烏東，這個「拖」字訣，價值不菲。

其實烏克蘭也知道要打持久戰才有生機，但命運並不掌握在代理人手裡，西方不輸血，烏克蘭沒有條件「拖」。烏方最愚蠢的決策，就是放棄了外交談判路線，以為只要在軍事上獲得西方支持就能打持久戰，但事實上，談判也是持久戰的重要一環，尤其是在俄方發現無法速戰速決的當時，談判才是烏方的最佳選擇。

在西方這一邊，美歐對戰爭的計算並不一樣，甚至矛盾比共同利益多。當美方發現和平談判有苗頭時，立刻使出各種手段，讓烏克蘭拖延戰事，至少，要拖到北約順利擴張為止，只要達到這個目的，失敗也能粉飾成勝利。

所以才說，俄烏衝突其實已經結束了，因為瑞典與芬蘭被裹挾到北約後，美國已達到目的。接下來，就是出賣烏克蘭為西方止血的過程。

以上可見，對各方而言，「拖」才是俄烏衝突裡的關鍵，沒有一方是傻子，即使是烏克蘭也不笨，而是明知「拖」為上策，但將命運交到別人手上，能不能拖，決定權就不在自己。

總言之，大家都知道「拖」的必然與重要性，但西方無能力貫徹到底，相對地，打死不退的俄羅斯，底氣卻愈來愈厚。

這場衝突，速戰速決都沒有成功，所以我們局外人不免覺得歹戲拖棚，也有人覺得俄羅斯失策，始終盼不到決戰。但事實上，它就是一種持久戰的型態，如若俄方堅持滯留在烏西戰場，或急於在烏東掀起決定性的大決戰，那才是真的失策。

美國在這場衝突中取得勝利了嗎？這還是問號，只能說美國選民可不認為贏到了什麼。而可確定的是，歐洲幾乎輸光了屁股，因為他們最經不起持久戰，也無能力與膽識速戰速決，甚至沒有多少決策權。

對西方而言，俄羅斯沒因制裁而有所退縮，是出乎意料的偶然，現在西方反受其害，動彈不得，就是輕忽偶然性的結果。

接著，我們來看中美對抗。

貿易戰，想速戰速決的就是完敗收場

撰寫此文的當下，拜登政府放出消息要取消部分為華關稅，無論最終美國怎麼決定，這就是舉了白旗，中美貿易戰在第5個年頭分出勝負：美國完敗。如果美方決定不取消關稅，那只會敗更慘。

中美對抗是全方位的，貿易戰只是其中一個面向，但也是截至目前為止，中美雙方在持久戰上最醒目的一個戰場。

川普發動的貿易戰，並不只是針對中國，而是想趁美國還有優勢的時候，藉由貿易衝突扭轉美國的全球化劣勢。總的來說，這個決定的動機與時機都沒有錯，川普的錯誤只是高估了美國實力，以為還能像以往一樣速戰速決，但這只對了不到一半。

從美墨加協議到美日貿易協議，川普都獲得可驕其妻妾的成功，但一拳打到中國身上，就如同打到棉花，美國終於遇到一個與眾不同的對手，想速戰速決一定輸。

打貿易戰，中國的比較優勢與日本侵華時類似，地廣人稠，打持久戰贏面最高。

這一次，所謂「地廣」，是指內地市場，所謂「人稠」，則是指「供應鏈的完整性」。一個是先天優勢，一個是後天優勢。

川普想以美國市場為武器進行攻擊，對出口導向的經濟體才能發揮成效，如願速戰速決，墨西哥與日本都很快就投降。但中國並非出口導向，內銷市場也很龐大，因此關稅的威力先卸了大半，深陷泥淖的，反而是美國的進口商。

另外，供應鏈的完整性，意味著駐紮在中國的企業，以及與這些企業連結的境外企業，形成了一個堅韌的整體，能抵禦幾乎任何壓力。誠然，有不少以美國市場為主的企業不得不移出，但在成本的利誘下，仍得與中國藕斷絲連「再掛勾」。

中國在經貿上的地廣人稠，決定了美國發動貿易戰無可能速戰速決，只能轉進為持久戰。而無論在經濟體質與政治體制上，美方與中方打持久戰的贏面其實都很低。白話說，在貿易戰層面，美國就是外強中乾，現在只剩下「獅吼聲」還能威懾四方。

打持久戰，中方決定以逸待勞，採取守勢原因就在於對手耐力有限。

再者，需要中國買單的眾多美企，其實也是中國「人稠」的底氣，就好像美國隊長的盾牌落在中國手裡，因此中方非必要不會制裁這些美企與美國鬥氣。況且，此舉形同幫助美國收回企業重振其製造業。

這場貿易戰，中方用「拖」字訣取勝，而且只忍了不到5年。而美方呢，高關稅是一直在自我削弱，直到通膨給予華盛頓致命的一擊。美國製造業遲遲無法重建的實態，從這次的通膨大潮就可看得清清楚楚，若美國有中國這般的製造業基礎，通膨問題不至於如此嚴峻。

美方現在還有一派，堅拒取消對華關稅，因為IPEF也是一個持久戰略，維持對華關稅，有助於將供應鏈重心移出中國。從美方長期利益考量，這想法也不能說是錯的，但就像侵華時期的日本，現在的美國沒有能力貫徹持久戰。

同理，再看中方處於弱勢的科技戰，現在勝負未分，但只要知道美方無法貫徹持久戰略，大概就知道結果了。

旁證一，至今，美國半導體補貼的相關法案仍未過關，這個國家內部的利益過於錯綜複雜。旁證二，美企如特斯拉，不會離開中國，甚至德企福斯，還堅持留在新疆。這兩個代表性企業，都不惜與各自的政府戰略對立也不肯走，原因不只在於營收，也在於研發能量的考慮，當然，營收與研發是一體兩面，是彼此高度關聯的企業靈魂。

企業也在打持久戰，與競爭對手比誰「氣長」，為了生存，會盡其所能地排除政治干擾。

不能不提的是，對拜登而言，這麼嚴峻的通膨，是偶然，而他現在想拖也拖不得的窘境，就是輕忽偶然的結果。

最後，我們看兩岸。

如果解決台灣問題出於偶然...

和平統一，就是持久戰，以台制華，也是持久戰，倚美謀獨，亦是持久戰。

對中國大陸而言，台灣問題就是中美問題，若能「拖」到美方氣衰力弱，而自身持續壯大，這個問題就迎刃而解，而且成本可控。

對台獨而言，台灣問題也是中美問題，只要「拖」到美方覺得不惜一戰也要打壓中國時，獨立就不再是夢，而中國大陸會為自保而永遠處在猶豫狀態。

兩岸三方，沒有一方想速戰速決，而都在想如何打贏持久戰。美國作為相對焦躁的一方，頻頻出牌，照三餐設陷阱，就盼望北京像莫斯科一樣，自投羅網，然後遂行削弱中國的長期大業。

中國大陸作為穩健求勝的一方，自然不會往陷阱裡跳，而是採取「你打你的，我打我的」之迂迴戰術，另闢其他戰場消耗美國。

以上都是理論。在紛雜的國際情勢下，哪一方無法貫徹持久戰，還很難說。主要可能不是實力消長的問題，以歷史為殷鑑，往往是由「偶發事件」在起決定性的作用，就像「七七事變」，日方可能沒想到大規模戰爭是由此而起。

真實狀況是，不是你想拖，就能拖。偶然，常常就是轉折點，歷史並非沿著理性的軌道線性發展。

2016年，蔡英文剛上台還沒兩個月，就發生雄三導彈誤射事件，如果這個偶然發生在中美互信甚為薄弱的今天呢？如果導彈誤射時，剛好美軍艦正穿越台灣海峽呢？如果明明是誤射，美方索性謊稱這是因為解放軍有所行動的回應呢？

以上情景，就是郭岱君講述「七七事變」的故事。這個故事告訴我們，不要輕忽「偶然」，而要有所準備，特別在劍拔弩張的時刻，發生什麼都不奇怪，星星之火，皆可燎原。

輸的那一方，往往是理性上輕忽偶然性的那一方。

我想，這就是「七七事變」85週年，我們對歷史與現狀，應有的認識。（作者為自由撰稿人）

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