中國傳統史學家慣以成敗論英雄，但《史記刺客列傳》敘述的烈士並不依此標準，太史公是以忠義承諾、視死如歸的精神為依歸，而非以成敗來記載春秋戰國時代的曹沫、專諸、豫讓、聶政和荊軻五大刺客事蹟。列傳內文逐段脫卸，如鱗之次，如羽之壓，論事引人入勝。

●俠義之士 古今幾許人

刺客之一曹沫為魯國將領，劫持齊桓公，有管仲緣情理而諫說，桓公權衡利害而寬容之，曹沫遂棄匕首；但《史記》敘述全文只248字，且曹沫僅有威脅而無刺殺之意，史書未將其列為「戰國四大刺客」。專諸藉廚師身分利用上菜時剝開魚肚內的魚腸劍刺殺身穿三重鎧甲的吳王僚、聶政神勇直接衝入相府刺殺韓宰相俠累，兩人都功成身亡；豫讓和荊軻則刺殺行動失敗而遇難。

荊軻可說是中國歷史上最著名刺客，他在出任務之前吟唱「風蕭蕭兮易水寒，壯士一去不復返」的悲壯情懷為無數文人墨客歌詠，因為他面對的是強秦和暴君，即使成功亦難生還。茲摘述陶淵明《詠荊軻》為證：「燕丹善養士，志在報強嬴。招集百夫良，歲暮得荊卿。飲餞易水上，四座列群英。蕭蕭哀風逝，淡淡寒波生。凌厲越萬里，逶迤過千城。惜哉劍術疏，奇功遂不成。其人雖已沒，千載有餘情。」

●士為知己者死流傳千古

這四大刺客都是懷著「士為知己者死」的心態執行死亡任務，綜論四大刺客的事蹟，荊軻雖名氣最大，1998年還由中日美法國製作成電影《荊軻刺秦王》；但就忠義無畏和壯烈悲情，筆者深感最不合格的刺客豫讓當名列四大刺客之首。

春秋時期（公元前770年至476年）只有一個國家就是周王朝，但是有100多個諸侯國，群雄併起，春秋五霸勢力最大，周天子雖被奉為共主但權力低落。春秋末期，五霸之一晉平公的六卿實力凌駕其上。晉定公時范氏、中行氏被智氏所滅只剩智、趙、韓、魏四卿，其中以智氏最強而霸道，強索韓、魏兩卿領土得逞，唯趙卿趙襄子拒絕獻地。

於是智伯威脅韓魏與其聯合，「三家滅趙」並瓜分其領土。趙襄子獲悉派密使張孟談以「唇亡齒寒」的利害關係說明趙國亡，接下來就是韓魏皆亡，晉國將盡為智伯所有，魏韓趙必須結盟滅智伯始有活路。結果趙韓魏在趙國的晉陽之戰聯手擊敗智伯，屠其家人與宗族，分其食邑。

智伯想併吞趙韓魏，結果反被三家瓜分，晉國王室名存實亡。司馬光耗費19年心血編纂的《資治通鑒》將此事件作為全書開端，表明歷史從此進入新局面。此即公元前403年起，春秋結束，戰國時代興起，「戰國」名稱源自於西漢劉向編註的《戰國策》。

戰國初期魏國最早實行變法而崛起，在秦朝以後很多國家以號稱「魏」為榮，如曹魏、北魏、東魏、西魏、冉魏等。但以趙國的趙襄子（即趙無恤）敏而好學，膽識過人有骨氣，最為人稱道。由於趙無恤對智伯曾強索其領土未果而欲滅其國，又曾因不善飲，被智伯以酒器擲臉，在眾將士前受辱，深懷怨恨，因此智伯被趙國生擒處死後，趙無恤復將其頭骨蓋上漆作成酒器。

智伯家臣多投奔最大器的趙無恤，但有位忠心耿耿的家臣豫讓則潛逃山裡，誓言「士為知己者死，女為悅己者容。今智伯知我，我必為報仇而死以報智伯，則吾魂魄不愧矣」，決心不苟且偷生，要殺死趙無恤。

●四大刺客僅豫讓未習武

專諸是屠夫力大無窮，聶政是殺人犯以屠宰業為生，荊軻善於劍術，皆有武術且受人所託進行刺殺任務。唯有豫讓是家臣出身不會武功，而且是主動為慘遭滅門的主公報仇，展開復仇行動後就懷必死決心。這讓筆者憶及2013年由基諾李維主演的《47浪人》，劇情敘述18世紀日本江戶時代最悲壯的復仇事件「忠臣藏」，被幕府滅籓的47名浪人（武士）為籓主報仇失敗而集體切腹自殺。

豫讓為進行亡命行動而改名換姓，冒充受刑人混進趙無恤宮廷整修廁所，每天身懷匕首伺機刺殺趙無恤。某日趙無恤正在如廁，突然心生悸動，要侍從搜查廁所，發現豫讓並從他懷裡搜出刀子，豫讓毫不隱瞞地說：我就是要為智伯報仇才來這裡。

侍衛要殺他，趙無恤卻說：「彼義人也，吾謹避之耳；且智伯亡無後，而其臣欲為報仇，此天下之賢人也」，要侍衛釋放豫讓，並問：「吾今縱子，能釋前仇否」？豫讓說：「釋臣子，主之私恩；報仇者，臣之大義」，趙無恤因已同意釋放，不願失信仍讓其離去。

●自毀容貌只為盡忠報仇

豫讓返家終日思報君仇，不達目的誓不休，妻勸其再仕韓魏以求富貴，豫讓怒而離家再入京城。但他不能以真面目行刺，於是塗漆於身，使皮膚潰爛長滿惡瘡，又吞下炭火使聲沙啞，削髮去眉，行乞於市，其相貌聲音連髮妻都無法辨認。《戰國策》言其變音而不啞，《史記》稱啞而不變音。《呂氏春秋》曰：豫讓滅鬚去眉，自刑以變其容，又吞炭以變其音，西漢《淮南子‧主術篇》曰：豫讓漆身為厲，吞炭變音。

變臉後的豫讓仍被好友認出並勸他說，以你的才能若詐投趙無恤必受重用，屆時再伺機刺殺豈非更容易？豫讓嚴肅地回答：如果侍奉趙無恤就需忠於他，若殺他就是不忠；他的報仇確實是難若登天，但無論成敗都是要告訴後人，為人臣卻懷著異心事奉主人應該感到羞愧。

後來豫讓探聽到趙無恤將前往新建的赤橋巡視，於是偽裝成死人埋伏橋下。趙無恤座車來到橋邊，其馬突然悲嘶怯步，侍從說：「良驥不陷其主，如今馬不渡橋，必有奸人」；經查回報告知橋下僅有一死者僵臥。趙無恤說：「新築橋樑怎有死屍？此必豫讓也。」

趙無恤座馬在橋上受驚怯步。（圖：歐陽聖恩提供）

侍衛拖出假死但面目全非的豫讓時，認不出是何許人也，不過豫讓並沒有隱瞞目的。趙無恤見豫讓再次行刺，惱怒地說：「吾前已曲法赦之，今又來謀刺，皇天豈佑汝哉？」下令斬之。豫讓仰天呼號，淚血俱下，趙無恤問他是否怕死，豫讓說他並非怕死，只是死後無人可替智伯報仇。

趙無恤說，你也曾侍奉范氏和中行氏，智伯消滅他們，你怎麼不替他們報仇，反而投靠智伯？何況智伯已死，你還對我仇恨這麼深？豫讓說：我侍奉范氏和中行氏時被視為奴僕犬馬，我就以同樣態度對待他們；智伯用我視為知己，我就以知己之心回報。

智伯胸襟狹窄，苛薄寡恩，驕橫跋扈，竟然視轉投靠他的豫讓為知己，死後豫讓還主動為他捨命報仇，世間的緣分情誼實在難以預料，史書亦無記載這段緣由。筆者稱豫讓「義薄雲天」，係指情義而非正義。再說趙無恤為了自身安全乃以「子心如鐵石不轉，吾不復赦子矣」，令豫讓自裁。

●刺袍象徵報仇 史無前例

豫讓在臨死前請求說：「之前君已寬赦臣，天下莫不稱君之賢。今日之事，臣固伏誅，然願請君之衣而擊之，焉以致報讎之意，則雖死不恨」！趙無恤感其義烈，就脫下錦袍讓豫象徵性的刺殺。豫讓怒目視袍如視趙無恤，躍起刺袍三次後大喊：智伯啊，我終於為你報仇了！說完自刎而死。

豫讓刺袍報仇想像圖（圖：歐陽聖恩提供）

趙無恤被豫讓三擊其袍，連打三個寒噤，又看到被刺的錦袍居然都有血跡，似為精誠所至產生的現象，心中驚駭而患病。豫讓潛伏的赤橋後人改名豫讓橋。中國大陸有兩座豫讓橋，一座為邢台豫讓橋，明《順德府志》記載在晉陽城北5里，是豫讓刺殺趙無恤處，但已毀於戰火；另一處在太原市西南24公里的赤橋村，現仍存在。

豫讓的話讓吾人感嘆許多古時名言，通常是藉一些粗鄙的人物說出，就像反暴政農民陳勝的「燕雀安知鴻鵠之志哉」；鴻門宴時營救劉邦的屠狗輩樊噲的「大行不顧細謹，大禮不辭小讓，今人方為刀俎，我為魚肉，何辭為！」俱流傳千古。後人不清楚這些人的文化水準，但也不必執著上述話語是否史官所撰，只要瞭解這些人行為，見其忠義肝膽就夠了。

●寬厚善終 義烈長存

豫讓刺趙無恤功敗垂成，卻顯示兩個重大意義：

一是「仁厚者得善終」。趙無恤寬以待人，沒有處死豫讓反而釋放，使刺客事蹟上升到精神層面。第二次再險遭刺殺，他為達成豫讓的心願，願意脫下錦袍讓其擊刺，雖然這只是象徵性讓豫讓完成復仇行動，在古時卻是不祥之兆。正因為趙無恤心胸寬廣仁厚，在位33年無疾善終。

二是彰顯「一臣不侍二主」的忠誠。豫讓不會武功只好自毀容貌，逃避注意再伺機偷襲。但任務失敗只能以刺破仇人外衣象徵刺殺成功，並自盡以告智伯在天之靈。這是中國歷史上空前絕後最悲壯的復仇行動。元代戲曲家楊梓的代表劇作《忠義士豫讓吞炭》就是根據《史記‧刺客列傳》改編。

●以史為鑑 加強元首護衛

從史實得知，戰國時代的安全警衛並不周全，宮廷廁所可讓人輕易進入；王者出巡路線，侍衛缺乏事先的安全部署與徹查，秦始皇甚至和執劍侍衛保持安全距離，因此讓刺客有可趁之機，四大刺客均循此破綻進行刺殺。進入封建時代皇帝才擁有滴水不漏的禁衛軍、御林軍，其中尤以宋明兩代最為嚴密。

進入現代時空，到了60年代元首雖有嚴密護衛，1963年11月甘迺迪總統搭乘敞篷車在德州仍遇遠距離槍殺身亡，他是美國歷史上至今第四位遇刺身亡的總統，此後總統都乘坐密閉的防彈車。韓國總統朴正熙雖有層層護衛卻識人不明，1979年10月遭親信中央情報部長金載圭槍殺。

1935年11月1日國民黨在南京召開四屆六中全會，會議結束後百餘名中央委員在黨部大禮堂前合影，蔣介石見會場秩序混亂心生警惕，就請汪精衛代表他和與會代表合影。由於蔣臨時未出現，才未被持著特別記者證混入會場，槍法精準的孫鳳鳴刺殺，汪精衛身中三槍重傷成了墊背。

因此今日對國家最高領導人的安全護衛，除了有內衛、中衛、外衛的特別警衛防護牆之外，還有配戴先進裝備的快速反應部隊和反斬首保護措施，身旁高層和護衛都經過最嚴密的忠誠與身家調查，安全屋和極機密地底避難室，衛星難追蹤辨認，這都是以史為鑑獲取的教訓。