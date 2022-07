世界上很多臨近國家都有互相貶損嘲笑的「業餘愛好」,比如荷蘭和比利時,比如巴西和阿根廷,再比如摩洛哥和土耳其。但如果要選出一對這方面的「世界之最」,那肯定是英國和法國。

這兩國的人,從領袖到平民互相嘲諷的段子如果總結起來甭說三天三夜,就是一年半載也理不完。

後來法國人嫌不過癮,乾脆把美國人和哪怕說英語的人也全捎上了。

今天我從法國的角度出發,挑一些歷史上,網路上與現實中我遇見的趣事跟大家分享,就當拋磚引玉吧。

一、那些段子

英法兩國的梁子可結了不止一天兩天了,遠到百年戰爭,近到買賣紛爭,那可是從血雨腥風到吃醋爭風,一刻都沒閒著。

先講一個我大學時聽到的段子,說一個旅人到了一個地方,如果發現那裡的牛比姑娘長得好看,那甭問,他/她肯定是到了倫敦了。

再來講講法國人的熱情好客,說一個英國人如果在法國問路,那他/她大概率會被告知兩條路——一是通往機場的路,二是通往海底隧道的路,總之,是一條能最快滾回英國的路。

下面來說幾條法國「官方」的段子。

法國歐洲事務部長娜塔莉•盧瓦索的小貓常為留在房間還是出去玩耍猶豫不決。於是,這位女部長決定把她的貓取名為「脫歐」。

將法式美食視為驕傲的法國曾以總統級的最高禮遇埋汰過英國。

2005年7月,法國總統席哈克在會晤俄總統普丁與德總理施羅德時毫無掩飾地嘲笑英國食物:「英國菜是世界上最糟糕的菜。英國對歐洲農業唯一的貢獻就是瘋牛病。廚藝差到這地步,咋可能辦得好奧運?!」

這番評論引來了俄,德兩國領導人的哄堂大笑(他們笑的同時不害臊嗎?)。

除了總統,法國民間也有人管英國人叫「半熟牛肉(Rosbif,烤牛肉的一種,通常是只把外皮烤熟,裡面還是粉嫩帶血的肉)」以嘲笑英國人不會做大餐,只會烤半生不熟的肉吃。

英國食物被嘲笑至此,美國「美食」在法國人嘴裡就更不堪了。

法國人一邊吃著麥當勞,肯德基,一邊大罵美國的快餐業對法國是「垃圾食品入侵」,「快餐文化入侵」。而創造這些食品的人則是一些用大紙杯子喝可樂,滿手油污啃漢堡的美國農民……

法國歷史上也多次出現過反麥當勞運動。

不光美國食物,美國時事也是法國人找樂子的焦點。

當年重振美國經濟的第42任總統柯林頓跟白宮實習生萊溫斯基鬧出婚外情後,美國大小媒體一致對其口誅筆伐,眾議院還對其發起了彈劾。

法國人隔岸吃瓜,看了個大樂子,臨了兒還不忘奚落一下全體美國人。當時有些法媒甚至破天荒地用英語標題嘲諷美國人——「Americans, grow up!/美國人,長大吧!」

意思就是,像這種婚外戀在法國壓根兒就不叫事兒。因為這點屁事兒去彈劾一個把經濟搞得特好的總統,你們美國人真的是天真幼稚到家了,一點兒都不像成熟的成年人!

川普在任期間,法國人的群嘲無比密集,尤其是當他新冠檢測呈陽性之後。

法國網友們是怎樣留言的呢?

「Enfin une bonne nouvelle(終於有好消息了)」,「Bonne chance au virus!(祝病毒好運!)」都屬於基本操作了,還有更毒舌的「Pauvre coronavirus!(可憐的新冠病毒!)」

當然,法國人也沒有放過川普的死敵拜登。

最新一個關於拜登的笑話是這樣的:

法國人A:「我認為美國人被拜登洗腦了!」

法國人B:「那是不可能的!」

法國人A:「為什麼?」

法國人B:「因為美國人沒腦」……

二、現實中的實例

現實中,法國人不但嘲笑英美人的食品,連泡個酒吧喝酒都看英美人不順眼。

歐美的酒吧文化非常普及,無數人都喜歡在空暇時間去喜歡的酒吧喝上幾口兒。

然而法國的酒吧文化與英美的不同,法國人更喜歡那種古樸的,精緻的,有氛圍的酒吧。這種酒吧通常很小,但是很有味道,能坐下來細細地品酒。

而美國人則更喜歡空間大的酒吧,英國人喜歡鬧鬧騰騰的酒吧。

有一次,我的法國朋友薩巴斯蒂安路過他家附近的一個小酒吧時正遇兩個美國遊客從裡面出來。只聽其中一人對另一人笑道:「That was a tiny little bar」,嘲笑法國酒吧侷促。

薩巴斯蒂安聽罷當即非常反感,他甚至都不屑於說「你懂個屁!」之類的評語,而是直接搖搖頭,只冷冷地說了一個單詞——「American」……

而英國人在法國泡吧就更令人討厭了。

與法國人品酒細聊的安靜酒吧文化不同,英國人,尤其是部分年輕人,把在酒吧裡嘲笑陌生人,甚至找茬兒打架鬥毆當成了業餘運動。

一位中國青年曾把自己的真實經歷發到了法國一個中文論壇上。

他在尼斯旅行,晚上去了一個酒吧喝酒。進去沒多久就遇到兩個英音口音的青年用英語問他從哪兒來。他起初以為對方是表示友好,回答了「China」。結果對方答:「我聽說過香港,台灣,還真沒聽說過China」。

中國青年回問他倆從哪來,對方回答「英格蘭」。

他則以一句典型的法國句式回應了他們丫的:「我聽說蘇格蘭,威爾士,還真沒聽說過英格蘭」……

那兩個英格蘭人聽後惱羞成怒要打人,中國青年也不甘示弱,後被酒吧內其他人勸開了。

這樣的英國酒客並非少數,所以他們在法國人眼中有三大特質:

1,酗酒;

2,喝大量劣質酒;

3,愛尋釁滋事

他們怎麼能招法國人待見呢?終於,2016年法國歐洲杯上,一向以喝酒鬧事著稱的英格蘭球迷遭到了俄羅斯球迷群體性暴揍。

新聞一出,法國全民可謂是喜大普奔,高興了好久。

三、中國遊客不會法語咋辦

現實生活中,如果你不會法語,那麼在法國生活確實會遇到很大的障礙。

法國人認為英語是一個沒啥歷史的合成語言(合成了法語,拉丁語,日耳曼語),怎麼比得上優雅美麗,歷史悠久的法語?!

很多法國人不是不會說英語,也不是聽不懂英語,而是就不跟你說英語。

最簡單的,你去市政廳辦事或跟煤水電各種公司等打交道,不說法語的話那是啥都辦不成。那麼問題來了,不會法語且連英語也說不溜兒的中國遊客到了法國是否會遇到障礙與白眼?又該如何自處?

擱十幾年前這可能是個問題,但現在完全不是問題。各大旅遊景點多有中文標識,各大百貨公司(老佛爺,巴黎春天及各大品牌專賣店等)都有會講中文的工作人員。

如果你萬一還是遇到了就不跟你說英語的高傲服務員,好辦,你全程跟他/她說中文就可以了。絕大多數情況下,對方會尬笑著問一句:「Sir/Madam, could you please speak English?」

(土浪漫)

(本文來源:「環行星球」公眾號)